Que reciban más dosis las comunidades que más están vacunando. Es la propuesta que ayer lanzó el president de la Generalitat, Ximo Puig, al Ministerio de Sanidad como solución al problema que ahora se plantea en la C. Valenciana por haber hecho los deberes en estas tres semanas: se tiene que ralentizar el ritmo de vacunación sobre todo entre el personal sanitario porque hay que garantizar que la semana que viene se puede poner la segunda dosis de Pzifer incluso si no llega la nueva remesa desde el laboratorio.

De esta forma, Puig plantea que el reparto, en vez de como hasta ahora de forma equitativa según los grupos de vacunación definidos, se haga más «flexible», de manera que las regiones que más están vacunando reciban más dosis a principios de semana, por delante de aquellas regiones que aún tienen viales almacenados por administrar.

Y es que la diferencia de velocidad en la campaña de inmunización es palmaria. El ranking lo encabeza la ciudad autónoma de Melilla, que ha administrado ya el 91,1 % de las dosis recibidas. Según los datos que ayer aportó el ministerio, la C. Valenciana es la primera comunidad autónoma en porcentaje de dosis administradas con un 85,2 %, 80.429 sobre el total de 94.350 recibidas: las 91.450 de Pzifer y 2.900 de Moderna.

Frente a estas cifras, las de la Comunidad de Madrid, que hasta ahora solo había inoculado el 41,6 % de las dosis que ha recibido o regiones que no han sufrido las inclemencias del temporal de nieve Filomena como País Vasco que ha puesto solo un 41,2 % o Navarra con un 45,7 %. Con menos de 14.000 dosis para el resto de la semana, de las que hay que guardar al menos la mitad para la semana que viene, Puig pedía que el lunes llegaran más de las 31.000 dosis pactadas, no para plantear «ninguna inequidad ni ninguna insolidaridad», entre comunidades sino con el objetivo «contrario», el de ser «más eficientes como país», aseguró ayer y que España en su conjunto no tenga un estocaje de vacunas «más allá del razonable» para la segunda ronda de la campaña.

Equidad en el reparto

La propuesta lanzada por Puig no ha recibido respuesta directa del Ministerio de Sanidad, pero sí de fuentes de la Delegación del Gobierno que la han rechazado asegurando que se tenía que velar por la «equidad en el reparto» y que el plan de vacunación no se podía convertir «en una carrera entre comunidades autónomas.

Como aseguró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no se trata de hacer un esprint, sino una carrera de fondo». En todo caso, desde la Delegación del Gobierno recuerdan que los detalles del plan de inmunización, entre ellos cuántas dosis iban a llegar a cada comunidad, se establecieron en el Consejo Interterritorial de Salud, donde están representadas todas las regiones y sería en este foro donde se debería decidir «si se cambian o no las reglas».