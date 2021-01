Ni control a los contactos sociales en días especialmente duros de la pandemia de coronavirus. Ni la necesidad de tener vías libres ante los trabajos que aún hay pendientes tras el temporal. Las peticiones de alcaldes, autoridades sanitarias y el llamamiento de la Subdelegación del Gobierno no frenaron a los domingueros, que el sábado volvieron a aparecer por cientos en el interior de la Comunitat Valencia, pese a batir, nuevo, el récord de contagios en 24 horas con 7.875 casos. Hacerse fotos en la nieve puede más que las recomendaciones.

La comarca de Els Ports fue el epicentro de este tipo de desplazamientos y muchas localidades notaron el incremento de foráneos. En Morella el paseo de la Alameda se convirtió, como era de esperar, es un parque de aventura. Algunos llegaron a sacar trineos. En las principales calles de la localidad, ahora ya transitables tras una intensa semana de trabajos de acondicionamiento, vecinos y turistas animaron la fría mañana del sábado en la que la temperatura máxima no pasó de los 6 grados.

Los bares y restaurantes volvieron a completar aforos a la hora de la comida. Y los hoteles y casas de turismo rural también notaron el efecto nieve con nuevas reservas a lo largo de la semana. El ayuntamiento de la localidad, por su parte, emitió a lo largo de la semana diversos comunicados en los que pidió al visitante que recordase reservar por las limitaciones de horarios y aforo. Además, el primer edil Rhamsés Ripollés, remarcó la importancia de respetar las señalizaciones y los trabajos que siguen realizándose para limpiar pistas rurales y accesos a explotaciones ganaderas. “Los ganaderos y agricultores nos dan, como siempre, una lección de trabajo y superación delante de episodios como los que estamos viviendo. Es fundamental respetar las indicaciones y no aparcar en accesos no permitidos, facilitémosles el trabajo”.

Ares

En otros municipios más pequeños también notaron la llegada de turistas valencianos. Así, en Ares decenas de turistas volvieron a subir a disfrutar de la nieve que aún permanece del paso de la borrasca Filomena. Esta semana sin embargo la situación con los vehículos estuvo mucho más controlada gracias a la presencia de efectivos de Protección Civil.

En este sentido se pronuncia la alcaldesa Esther Querol. “Volvemos a tener turismo que viene atraído por la nieve, pero esta semana tenemos una patrulla de Protección Civil que filtra la entrada de coches al municipio y les indican donde pueden aparcar, no tiene nada que ver con el descontrol de la semana pasada”, dijo. La primera edila destacó que, afortunadamente, ahora la situación con respecto a la pandemia en el municipio está controlada. “Ahora no tenemos casos y esperamos continuar así y que la llegada de más gente durante el fin de semana no cambie esta situación.