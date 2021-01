Davó se resiste a su relevo y profundiza en la brecha interna de Podemos

Davó se resiste a ceder el puesto a la que ha sido portavoz adjunta durante unos meses porque cree que se vulnera el proyecto de Pilar Lima que las personas inscritas votaron en junio.

En él se reconocían los tres espacios de liderazgo dentro del partido: la vicepresidencia segunda de Rubén Martínez Dalmau, la coordinación interna de Pilar Lima y la portavocía de Naiara Davó. Ninguna de las candidaturas que se presentaron entonces tenía en su proyecto unificar en la misma persona ambos cargos.

Ahora, Lima está cerca de asumir la sindicatura en las Corts pero debe ser antes ratificada por la dirección de la coalición que tiene el partido con EU, que a priori verán con buenos ojos y una vez aprobada se llevará al grupo parlamentario para que se lleve a cabo una votación entre los ocho diputados.

Sin embargo, la ratificación podría dilatarse. Los consejeros y consejeras partidarios de Davó insistieron ayer en que presentarán la impugnación esta misma semana ante la Comisión de Garantías del partido y hasta que no emita una resolución, la votación en favor de Lima queda bloqueada. Eso significa que tampoco se podrá llevar al grupo si no se ha emitido un dictamen de si fue o no apropiado realizar esa votación «que no estaba en el orden del día del consejo ciudadano cuando se convocó», señalaron las mismas fuentes.

Puro ruido

Sin embargo, en la dirección de Podemos no tienen constancia de que se haya puesto en marcha esta impugnación por lo que se abstuvieron de emitir ninguna valoración. Eso sí, están seguros de que si se presenta, no tendrá ningún recorrido como tantas otras que se han registrado antes, por lo que consideran que es puro ruido.

Además, en el entorno de Pilar Lima defienden que aunque se impugnara la votación, tampoco se paralizaría su nombramiento como síndica. También reprocharon que en las primarias a coordinadora, los inscritos no votaron a quién querían en cada puesto, ya que eso es una decisión que toman los írganos del partido, que son quienes eligen a los representantes en las instituciones.