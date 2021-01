Entre les 8:44 h i 10:20 del matí @BombersValencia ha gestionat 23 avisos per #vent:



🌲11 per arbres

🏠 9 per planxes o teules

⚡️3 per cablejat elèctric



El #vent continua i amb ell el risc de més incidents durant tota la jornada. #Precaució.