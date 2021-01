Última hora del tiempo en Valencia y el temporal de viento

💨Actualització avisos per #vent: @BombersValencia ha gestionat 43 avisos fins a les 12h.

🍃 Hi ha caiguda d’arbres, cablejat, planxes o teules, entre altres elements.

⚠️Molta precaució per a cotxes i vianants al pas d’arbres, cartells publicitaris o sostres metàl•lics.