Las empresas buscan talento y actitud. Y los estudiantes, oportunidades laborales para desarrollar su actividad profesional. Y en el centro de esa ecuación se encuentra ESIC Business & Marketing School, que se encarga con su programa de prácticas de llevar a cada compañía a los alumnos y alumnas más adecuados para sus proyectos. El objetivo es que todos logren sacar el máximo provecho a la experiencia: que las empresas tengan a mano a sus futuros trabajadores y el alumnado, sus deseados puestos de trabajo.

«Nuestra misión fundamental es acercar el talento ESIC al tejido empresarial, ayudar a nuestros alumnos y antiguos alumnos en sus proyectos de emprendimiento y fomentar el networking entre todos nuestros antiguos alumnos», explica Ángel Garrigós, director de la Unidad de Desarrollo Profesional en el Campus de ESIC en València. «Las prácticas son una parte muy importante en la formación de la persona de cara a su futuro en la vida laboral», corrobora Javier Broseta, director territorial del Canal Empresas en Orange España, entidad que colabora con el programa desarrollado por ESIC.

Pero el proceso para que el estudiante vaya al lugar adecuado empieza bien pronto, prácticamente nada más aterrizar en las aulas de formación de ESIC. «El primer paso es la preparación de nuestro alumnado como candidatos para las ofertas de prácticas en empresas que gestionamos continuamente. Para ello realizamos talleres de empleabilidad, donde el alumno o alumna adquiere ciertas herramientas para mejorar su currículum o sus redes sociales, así como habilidades para realizar una buena entrevista de trabajo», detalla Garrigós. A partir de ahí, ESIC divide su unidad de desarrollo profesional en cuatro grandes áreas: prácticas externas, bolsa de empleo, emprendedores y Alumni (antiguos alumnos), con las que la escuela de negocios hace de intermediaria entre estudiantes y empresas.

En ESIC los perfiles más demandados son, sobre todo, los vinculados al marketing (digital, posicionamiento SEO-SEM, E-Commerce, Community Manager...), donde la escuela de negocios está muy bien posicionada, si bien también ofrecen candidaturas en finanzas, recursos humanos, logística, operaciones, cadena de suministro, ventas, internacional...

Aprendizaje durante el proceso

«La búsqueda de empresa no fue muy complicada. Desde ESIC siempre tuve el apoyo del departamento de la UDP, y me costó solo dos entrevistas conseguir las prácticas que hoy en día estoy realizando. El proceso fue bastante fácil, ya que los alumnos de ESIC en busca de prácticas disponemos de una bolsa de empleo propia de la escuela, donde podemos, a través de una plataforma digital, tanto revisar las prácticas disponibles como aplicar a aquellas que más nos interesen», apunta José Luis Alberto, alumno del grado de International Business que lleva a cabo sus prácticas formativas en Orange España.

¿Y cómo han sido esas prácticas para José Luis? «En cuatro meses he aprendido mucho más de lo que podía haber imaginado. Esto, en gran parte, se debe al equipo que me rodea. Desde un primer momento confiaron en mí, y me han tratado como a un igual para lo bueno y para lo malo, y me gustaría remarcar esto último, porque también considero importante que cuando las cosas han salido mal, hay que reconocer el error y aprender de él, y esto no se consigue si no sabes dónde y por qué has fallado», revela José Luis, que insiste en que lo que más valora de una empresa durante las prácticas es «que esté dispuesta no solo a darte trabajo, sino a enseñarte y darte responsabilidades». «Nuestros becarios se encuentran en una situación real donde se toman decisiones con todas sus consecuencias», recalca Broseta, que incide en que «ven cómo se actúa en una situación de negocio puro».

Adaptación al teletrabajo

Igual que en cualquier sector, la influencia de la covid también ha provocado ciertos cambios en estas prácticas. «La situación es compleja, pero pese a la ralentización del mercado, estamos en niveles de contratación iguales al año anterior», señala Garrigós. Una de las razones de ello ha sido la combinación de la presencialidad con el teletrabajo.

¿Y qué es lo que seduce a las empresas para conveniar prácticas formativas con ESIC? «Lo que más valoramos nosotros, en Orange, son las aptitudes y las ganas de aprender. Las primeras las damos por hechas porque los que vienen de ESIC tienen una preparación muy alta. Las segundas ya vienen de serie en cada persona. En nuestro caso, la realidad ha superado cualquier previsión o expectativa que teníamos. Estamos muy satisfechos de contar con alguien que es autónomo, que es uno más... y eso nos tranquiliza», asegura Broseta. Y, sobre todo, estas prácticas dan una oportunidad laboral para el futuro: «Si se combina el talento con nuestros valores, el becario pasará a una posición preferente para futuras contrataciones», concluye Broseta.