Las nuevas restricciones en la Comunitat Valenciana acordadas ayer por el Consell y aprobadas hoy, que afectan fundamentalmente a la reuniones de personas y a la movilidad en suelo valenciano con el confinamiento obligatorio de varios municipios durante los fines de semana y festivos, unos cierres que se harán efectivos a partir del próximo viernes con un horario predeterminado, tienen numerosas implicaciones en la vida diaria de los ciudadanos. Una de ellas se materializa en una pregunta que ha asomado a la mente de muchas familias valencianas: ¿puede el abuelo o la abuela seguir acudiendo a por los niños al colegio dado que sólo se permite la reunión de dos personas que no formen parte de un mismo núcleo de convivencia?

Excepciones a las reuniones: ¿ya no puede el abuelo recoger a los niños del colegio?

La cuestión se la plantean muchos padres a los que, por diversos motivos, les es totalmente imposible ir a por sus hijos al colegio. Si sólo se trata de un pequeño, la cosa parece estar clara, puesto que abuelo y nieto estarían dentro de los límites a las reuniones establecidos en las últimas medidas contra la covid adoptadas en la Comunitat Valenciana. Pero, ¿qué pasa si el abuelo o la abuela debe recoger a dos niños o más? Ahí es, precisamente, donde surgen las dudas.

El decreto con las nuevas restricciones que desde hoy entran en vigor en la Comunitat Valenciana establece varias excepciones a los límites a las reuniones y uno de ellos es la atención y/o cuidado de menores de edad, que sería el caso de los abuelos que se encargan de recoger a sus nietos del colegio. Por tanto, en esta situación no se aplicaría la limitación de dos personas que establece la nueva normativa, sino que prevalece la necesidad de cuidado de un niño y, de esta forma, el abuelo o la abuela no tendría ningún problema a la hora de recoger a sus nietos del colegio pese a que no formen parte de la misma unidad de convivencia.