La Conselleria de Sanidad presentará una querella contra la médico María Ángeles Medina por sus declaraciones en un programa de televisión nacional en las que afirmó de forma «falsa e intencionada» que la capilla del hospital de Elx era «el retén de los féretros» y se estaba usando «como morgue».

Sanidad ha asegurado que esas afirmaciones «faltan a la verdad de manera intencionada» y «crean una alarma social en un momento complicado y crucial de la lucha contra la pandemia», y ha explicado que en la capilla se han habilitado 8 camas para poder acoger a pacientes no covid afectados por otras patologías y con necesidad de asistencia.

La doctora emitió ayer un comunicado en el que explica que las afirmaciones le habían llegado de compañeros y que efectivamente no las contrastó en ese momento, pero asegura que no había «ánimo injurioso o vejatorio», sino «descriptivo de una situación límite y para concienciar a la población». Asegura que no había intención crítica hacia los profesionales y que comprende la toma de decisiones así en el momento en que estamos.