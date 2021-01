Cierre total de los restaurantes y bares en la Comunitat Valenciana salvo para servicios de envío a domicilio o recogida en locales. Sales del trabajo, llegas a casa y no sabes si es posible pedir comida para llevar. Están cerrados los bares pero en principio sirven a domicilio... pero hasta qué hora es posible hacer pedidos o pasar a recogerlos. Las restricciones para frenar la tercera ola de coronavirus y el establecimiento del toque de queda traen consigo muchas dudas sobre los servicios de 'delivery' para la hostelería.

La negativa por el momento del Ministerio de Sanidad a adelantar el toque de queda a las 20 horas deja el siguiente abanico de posibilidades:

Los bares y restaurantes de toda la Comunitat Valenciana que estén preparados para servir a domicilio o preparar comida para llevar podrán permanecer abiertos hasta las 22 horas. No pueden atender dentro de sus locales, ni en barras ni en terrazas pero sí siguen pudiendo preparar y entregar pedidos. Hasta las 22 horas será posible recoger comida para llevar, encargos y comandas.

En cuanto a las aplicaciones móviles o servicios online que permiten hacer encargos, se aplicarán las mismas restricciones horarias. Se podrán hacer pedidos de comida para llevar que pueda ser preparada antes de las 22 horas. A esa hora cierran los restaurantes y ya no se pueden admitir más comandas. Además hay que sumarle el tiempo de entrega hasta el domicilio. Algunas de los principales portales ya no permiten lanzar nuevos pedidos minutos antes de la hora tope precisamente por no poder garantizar la entrega o la preparación dentro del marco horario máximo permitido.