La Sindicatura de Comptes ha auditado la Cuenta General de las Corts Valencianas del ejercicio 2019, en atención al acuerdo de 4 de septiembre de 2019 de la Mesa de la institución parlamentaria, la cual desde 2016 y a requerimiento de las propias Corts recibe información y asesoramiento sobre sus cuentas generales.

El informe de auditoría financiera expresa una opinión con tres excepciones:

La que hace referencia al reintegro del remanente de tesorería. La contabilización de los reintegros en la Generalitat de los remanentes de tesorería no aplicados se realiza correctamente en el ámbito presupuestario, pero no en el economicopatrimonial. Esta práctica contable supone, entre otros efectos y en cuanto a las cuentas anuales del ejercicio 2019, que el pasivo del balance a 31 de diciembre de este año esté infravalorado en 3.623.940 euros.

También hace mención al inmovilizado no financiero. Las Corts no disponen de un registro actualizado que recoja la valoración del inmovilizado no financiero, así como las diversas circunstancias que puedan producirse en sus activos. Esta situación representa una limitación al alcance de la auditoría, por lo cual no puede opinar sobre la composición, ubicación y valoración de los elementos que puedan integrar los epígrafes de inmovilizado no financiero del balance a 31 de diciembre de 2019.

Respecto a las subvenciones a los grupos parlamentarios han ascendido a 3.687.780 euros durante 2019. La normativa interna de las Corts requiere que los grupos parlamentarios llevan una contabilidad específica y rinden anualmente a las Corts unas cuentas, aunque excluye estas cuentas del régimen de control interno y fiscalización por parte de la Intervención. Esta situación representa una limitación al alcance de la auditoría, porque los expedientes de la mayor parte de estas subvenciones no tienen la documentación necesaria que permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar, entre otras cuestiones, si hay un posible derecho de cobro de las Corts en concepto de subvenciones concedidas no justificadas. La limitación al alcance no afecta las subvenciones para aparcamiento y para los diputados no adscritos, que sí que están sujetos al control interno de las Cortes.

El órgano fiscalizador concluye que respecto a las conclusiones sobre el cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios se puede destacar que en la revisión de expedientes de contratos menores hemos observado que hay casos por un importe conjunto de 93.006 euros en los que no consta que se hayan pedido tres ofertas o la justificación de que esto no fuera posible; y, por otro lado, que se ha tramitado como menor un contrato para la adquisición temporal de licencias informáticas por un periodo de tres años.

El Informe incluye cinco recomendaciones como resultado de la fiscalización efectuada del ejercicio 2019. Mejorar la elaboración de las cuentas anuales en determinados aspectos, requerir la ficha de terceros y la validación de poderes que prevén las bases de ejecución del presupuesto para el pago de subvenciones a los grupos parlamentarios, planificar la contratación de los contratos menores que se formalizan año tras año para atender necesidades recurrentes, permanentes y previsibles, a efectos de adecuar los plazos de duración a la naturaleza de las diferentes prestaciones y así poder tramitar con antelación las licitaciones que sea procedente.