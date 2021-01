El juzgado de lo penal nº17 de València ha absuelto a once simpatizantes del Grup d'Acció Valencianista (GAV) que fueron acusados de los delitos de desórdenes públicos, amenazas y coacciones después de irrumpir en un acto de homenaje a Vicent Andrés Estellés en el salón de plenos del Ayuntamiento de Burjassot en 2013. La Fiscalía solicitó una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel para los encausados, al entender que habían acudido al evento con el ánimo de boicotearlo.

La denuncia de los hechos señaló que en el momento en el que tomaba la palabra el presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, los acusados se levantaron, exhiiberon unas banderas y comenzarona gritar: «Som valencians, mai catalans»; «Ramon Ferrer catalanista»; «AVL derogació»; «llengua valenciana, mai catalana» y a increpar al dirigente a gritos de «traidor» o «catalanista de mierda». Durante el desalojo, también se denunció un forcejeo entre uno de los miembros del GAV y el Intendente de la Policía Local, así como insultos a una agente del mismo cuerpo municipal.

Sin embargo, el magistrado José Ángel Martí considera qeu las pruebas practicadas y expuestas en el juicio "no han llegado a desvirtuar la presunción de inocencia" de los anticatalanistas, que se defendieron negando los desórdenes públicos, las injurias y los forcejeos con la Policía y asegurando que se limitaron a proclamar consignas como "Som valencians, no catalans". La resolución mantiene que los encausados únicamente intervinieron en los últimos instantes del acto y que fueron desalojados rápidamente de la sala. El juez considera, además, no se les puede identificar como responables de los hechos denunciados y concluye que tampoco ha podido acreditarse la autoría de unos mensajes en el Facebook del GAV que la Fiscalía vinculó con un posible delito de coacciones. Igualmente, tampoco ha queado verificada la acusación de desobediencia a las fuerzas de seguridad.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida. El Ayuntamiento de Burjassot ejercía como acuación particular en la causa.