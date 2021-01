"Vamos a exigir que se cumplan todos los acuerdos del Botànic"

Yo no creo que signifique una irresponsabilidad. Es el funcionamiento normal de un partido, una decisión democrática. Lo que sí parece irresponsable es no aceptar las decisiones democráticas. Las discrepancias tienen sus espacios y no podemos hacer de eso un debate público. La militancia eso no nos lo perdona.

¿Era el momento adecuado en plena pandemia?

Bueno, es una sustitución que no causa conflicto y permite continuar el trabajo, en un momento en el que no hay actividad parlamentaria. Estamos muy centradas en la pandemia y estamos haciendo muchísimo trabajo.

¿Habrá más cambios de liderazgos, el puesto del vicepresidente Dalmau corre peligro?

Evidentemente, no. Fue nuestro candidato y se acordó que fuera vicepresidente. Este gobierno está muy fuerte y muy vivo y va a acabar la legislatura. El papel de Dalmau está siendo encomiable.

¿Qué cambios vamos a percibir con usted como síndica?

Lo que va a cambiar es que vamos a trabajar de una forma más unida y coordinada entre los partidos que formamos la coalición de Unides Podem y va a cambiar el clima y el ambiente. Vamos a estar más en contacto con la calle, con los colectivos y priorizando a las clases populares y cuidando mucho a Unides Podem.

¿Aspira a convertirse en un Pablo Iglesias del Botànic?

(Ríe) Pablo Iglesias va a seguir exigiendo que se cumplan los acuerdos. Y en mi caso el acuerdo del Botànic. Lo tenemos clarísimo. Vamos a seguir exigiendo que se cumpla el acuerdo del Botànic y estaremos en contra de cualquier acercamiento a la derecha.

¿Se siente cómoda en el papel de Iglesias siempre remarcando diferencias en el Gobierno de coalición aún a costa de generar continuas fricciones?

Iglesias es único. Somos un partido con unos principios muy claros. Nuestro compromiso es con la gente y es evidente que tenemos posiciones distintas con nuestros socios del Botànic. Las hay, las hay... y eso no nos hace desleales.

¿Ha anunciado que adoptará un perfil más contundente. ¿Cómo se hace eso?

Pues exigiendo el cumplimiento de los acuerdos, defendiendo los intereses de las mayorías sociales.

¿Hay acuerdos del Botànic que no se está cumpliendo?

Sí, hay uno que no se está cumpliendo: la creación de una empresa pública de energía. Vemos que sube el precio por el oligopolio de la energía eléctrica y eso es intolerable. No podemos seguir así y esa es una asignatura pendiente.

¿Qué líneas políticas de Podem deberían ser más visibles dentro del Consell?

Pues muchísimas. De la pandemia hemos visto que solo nos salva lo público y hay que protegerlo y fortalecerlo, que nunca más se privatice la sanidad. Hay que impulsar también el cambio de modelo productivo y tenemos que regular el precio del alquiler haciendo frente a fondos buitre.

¿Hay algo mejorable en la relación con sus socios?

Todo se puede mejorar. Tal vez más comunicación y más participación en la toma de decisiones.

¿Sus socios apoyan propuestas como la regulación del alquiler?

Bueno al PSOE le está costando en el ámbito estatal, pero nosotras somos muy cabezonas y cueste lo que cueste haremos que se cumpla el derecho a la vivienda y usaremos la presión de los movimientos sociales. Se ha hecho en otros países. El precio es una brutalidad y hay que regularlo.

¿Están satisfechos ustedes con la información que les llega sobre los fondos europeos?

Sí que notamos un poco de opacidad. En esta cuestión debemos estar muy vigilantes.

Su partido defiende el confinamiento total. ¿Entiende que el Gobierno de España lo rechace?

El posicionamiento nuestro es muy claro y es el confinamiento con un escudo social. Estamos viendo en los datos de los contagios y la expansión del virus que la economía tampoco puede seguir así y hay que hacer algo... Pero también respetamos las decisiones del Gobierno de coalición y le apoyaremos en lo que decida.

¿Qué le parece el proceso de vacunación y las decenas de personas que se han colado?

El proceso, ya lo avisamos. Las farmacéuticas privadas no están cumpliendo, por eso es tan fundamental la farmacia y la investigación pública. No podemos dejar que nuestras vidas dependan de los intereses de unos pocos. Y es horroroso que haya personas que se prioricen a sí mismas de ese modo y queremos el listado de las personas que lo han hecho.