Las imágenes del pasado viernes, de una fachada marítima abarrotada de personas en la arena, generó un debate sobre la conveniencia o no de cerrar las playas, enfrentó, otra vez a través de redes sociales, a los socios del gobierno municipal y, a su vez, tampoco se aclararon los responsables autonómico y municipal de Compromís, que igual decían que lo ideal es cerrar las playas (Mónica Oltra) que sería contraproducente hacerlo (Joan Ribó). El caso es que la meteorología se alió con la serenidad. La jornada, a causa de la alerta amarilla y el ligero descenso de las temperaturas, convirtió las playas en un escenario mucho menos atractivo. La consecuencia fue que el litoral estuvo mucho menos concurrido y, más allá de los grupos que no eran de dos personas, la tranquilidad fue la nota dominante, aunque no faltaron las patrullas policiales para evitar el descontrol del día anterior, y que se repetirán hoy. El foco de la polémica, la franja litoral del «cap i casal», tuvo una asistencia compatible con la seguridad. La de Pinedo estaba muy por debajo de lo habitual, la del Saler era un desierto y, otras, directamente, fueron cerradas por los ayuntamientos, como la de Cullera.