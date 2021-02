La Policía Nacional ha detectado varios intentos de estafa relacionados con el suministro de la vacuna contra la covid-19 en residencias de la Comunitat Valenciana, por lo que han pedido a los ciudadanos mantenerse alerta y confiar en fuentes oficiales.

Agentes de la Policía Nacional han comprobado diferentes intentos de estafa en residencias de la tercera edad de la provincia de València con un método similar, en el que los centros recibían una llamada en la que les explicaban que iban a recibir una remesa de vacunas para los residentes, pero para materializar la entrega era necesario realizar un pago, y en el caso de no abonarlo, la residencia sería penalizada por el departamento de sanidad.

Te puede interesar: Comunitat Valenciana Un profesor de la UV pronostica cuándo "podríamos volver a ver la luz" tras el coronavirus

Este tipo de estafa se ha sumado a otros que han surgido en los últimos meses en otras ciudades españolas, en las que se utilizaba como pretexto el coronavirus, ya que los estafadores habrían intentado entrar en domicilios particulares con la finalidad de sustraer objetos de valor haciéndose pasar por personal sanitario que acudía a vacunar.

Desde la Policía Nacional han recomendado a los ciudadanos no permitir la entrada al domicilio particular a personas que les ofrezcan cualquier servicio relacionado con la vacuna, ya que las vacunas se están administrando en los centros sanitarios o residencias, y han recordado que no se debe realizar ningún pago para recibir la vacuna de la COVID-19, por lo que, ante cualquier sospecha, han aconsejado llamar al 091.