Sánchez y Puig: mucha pandemia y poca financiación

Queda lejos. La oposición acusa a Sánchez y Puig de hacer electoralismo en plena crisis sanitaria, pero de lo que se habló durante el viaje y la jornada de hoy fue sobre todo del virus. Dicen los que estuvieron cerca del presidente del Gobierno que es optimista a pesar de los datos de la letal tercera ola. Tiene confianza en que la vacunación se ajustará al final a los plazos marcados y eso abrirá de pleno el tiempo de reconstrucción.

Mucha pandemia en el AVE inaugural, poca financiación autonómica. Puig recordó la gran demanda valenciana en su discurso, pero no hubo compromisos al respecto (ni públicos ni privados, relatan) por parte del jefe del Gobierno. Buenas palabras sí, como siempre, pero no una decisión firme para activar ya la reforma del modelo caducado. La sociedad valenciana deberá continuar haciendo presión. Y ruido. Las urgencias son otras, pero lo importante no puede quedar relegado sin fecha.

Sin novedad en la financiación, pero la jornada deja al menos un empujón emocional al corredor mediterráneo. Sánchez ha asumido el discurso de la «España de Españas» (la frase la deja Puig y no es nueva) que reiteran el barón valenciano y el ahora ministro Iceta en cuanto pueden. El presidente del Gobierno ha realizado un alegato contra la España radial y un anuncio para acelerar el corredor.

Sánchez tiene entre ceja y ceja ahora las elecciones en Cataluña, determinantes para la estabilidad en el Congreso. Pero su presencia en el sur valenciano es una evidencia de que la maquinaria socialista está activa. Es el gran bastión del PP en la C. Valenciana, donde Puig lleva una lenta pero constante labor de zapa. Porque la política nunca se fue.