Dos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de València iniciaron a última hora de la mañana de ayer la autopsia del cuerpo de Florina Gogos, la chica de 19 años hallada muerta el sábado en una acequia de Silla, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, 22 días después de que desapareciese tras subir a un coche en la curva de la pista de Silla que ocupaba desde diciembre. Florina estaba siendo prostituida y cada día era llevada a esa curva desde poco antes de la pasada Navidad.

De momento, la primera fase del estudio forense no ha permitido establecer la causa de la muerte. Es decir, por lo que han visto los especialistas hasta ahora durante la necropsia no se puede establecer aún si la muerte fue violenta. Por ahora, ni señales de estrangulamiento ni heridas de arma blanca o de fuego.

De hecho, aún no han podido determinar siquiera cómo murió, ya que las escasas lesiones detectadas en el estudio preliminar —faltan numerosas pruebas, no solo macroscópicas, sino también de tejidos y de tóxicos— no son en principio suficientes para haber provocado la muerte y, además, son postmortem, esto es, producidas después del fallecimiento.

Esas lesiones, detectadas en varias partes del cuerpo, podrían ser compatibles con golpes sufridos a lo largo del trayecto por el interior de la acequia. De hecho, una de las hipótesis que se barajan es que el punto en el que fue encontrado el cadáver no sea el lugar original en el que cayó o fue arrojada al canal.

Llevaba toda su documentación

Florina estaba completamente vestida —la ropa no muestra roturas— y con ella fue encontrado su bolso con toda su documentación. Tal como adelantó este diario en su edición digital el pasado sábado, el cuerpo sin vida de Florina Gogos fue encontrado por un cazador pasadas las nueve de la mañana a unos veinte metros de uno de los puentes que comunican el camino con los campos de cultivo —en este caso, de naranjos— y que sirven para salvar el agua y que los agricultores tengan acceso con los vehículos industriales al interior de sus propiedades.

Sin embargo, la Séquia de la Font de la Marjà en cuyo interior fue encontrado, arremolinado entre cañas secas, el cadáver de la joven, nace mucho antes, a unos 300 metros en línea recta. Desde ese lugar, el canal tiene al menos tres recodos y una compuerta.

Dado el tiempo transcurrido, es muy difícil determinar en qué punto exacto cayó o fue arrojada a la acequia, pero lo cierto es que el tramo donde fue hallado el cuerpo de Florina es muy visible, ya que el camino junto al que el agua corre paralela es uno de los más transitados, tanto por los agricultores, como por las personas que pasean y hacen deporte por esas sendas cada día. También por los prostituidores que acuden a esa zona para tener encuentros sexuales con las mujeres, como evidencian la multitud de preservativos usados y toallitas higiénicas que usan las chicas prostituidas como método de higiene.

Además, la Guardia Civil inspeccionó esa zona con perros adiestrados en la detección de restos cadavéricos hace casi dos semanas, por lo que, de haber estado el cuerpo en el mismo lugar donde lo encontró el cazador el sábado, es muy difícil que los animales no lo hubiesen descubierto.

Apertura de compuertas

Y hay otro dato más. Entre el 8 de enero, el día en que desapareció Florina, y el sábado, 30 de enero, los campos de arroz han empezado a ser parcialmente anegarlos, lo que implica que se han abierto las compuertas de toda la red de acequias, por lo que la fuerza del agua habría contribuido a arrastrar el cadáver a lo largo del canal.

Tal como adelantó en su día este periódico, Florina fue vista por última vez cuando una cámara de seguridad registró el momento en que se subía a un coche blanco, a las 17.30 horas del 8 de enero, en un momento que caía un fuerte aguacero —eran las primeras lluvias del temporal Hortensia— sobre esa zona.

Florina entró en el coche en la curva que ocupaba desde diciembre, en el ramal que conecta la pista de Silla con la autovía de Albal y Torrent. El mismo vehículo fue captado unos 15 o 20 minutos después, saliendo del Camí de la Marjal y reincorporándose a la carretera a tosa velocidad. El cuerpo de la chica ha sido encontrado a 800 metros escasos de esa curva, pero 22 días después.

Las compañeras de Florina han querido rendirle su propio homenaje adornando la curva en la que ejercía la prostitución con un ramo de flores blancas y un delfín de peluche sobre el que han escrito «descansa en paz, angelito» y «te vamos a recordar siempre». Las compañeras han atado esos tributos en la señal donde solía apoyarse y en la que escribió su nombre. Fue una de ellas quien denunció su desaparición el 9 de enero, al día siguiente de que nadie volviera a verla.

