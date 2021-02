El candidato del Partit Socialista dels Catalans (PSC) en las próximas elecciones autonómicas (14-F), Salvador Illa, representa la continuidad en cuanto a relaciones (buenas) con el líder socialista valenciano y presidente de la Generalitat. Hoy se verá. No será en vivo, porque es tiempo de pandemia, pero el exministro de Sanidad y Ximo Puig mantendrán mañana un diálogo telemático abierto dentro de la campaña del PSC para la presidencia de Cataluña. El barón valenciano es el primer mandatario autonómico con el que Illa comparte carrera electoral. Si no hay cambios, será el último también: no hay previstos otros actos de este tipo con otros dirigentes de autonomías.

El diálogo será una especie de respuesta a la conferencia que Puig ofreció el pasado 30 de noviembre en el Cercle d’Economia de Barcelona y que suponía una apuesta por recuperar unas relaciones institucionales rotas desde 2017, desde el procés y la posterior etapa de Quim Torra, con quien mantuvo diversos desencuentros dialécticos.

Puig planteó en ese encuentro con las cúpulas económica y política de Cataluña el apoyo de la comunidad vecina para una «Commonwealth» mediterránea y la necesidad del regreso del Govern a las instituciones de España para una reforma federal tranquila, sin rupturas unilaterales.

Illa aceptará mañana ese guante, aseguran fuentes socialistas a este diario. Será el eje del acto. El candidato del PSC se comprometerá a que Cataluña sea un socio fiel de la Comunitat Valenciana si él es presidente después del 14-F. No lo tiene fácil. Las encuestas pronostican un importante crecimiento de los socialistas, pero el espacio de primera fuerza se lo disputan ERC y Junts.

El candidato del PSC marcará distancias con el soberanismo, en la línea que ha definido en los últimos días: la apuesta por una España unida y diversa. Es también la declaración que realizó Miquel Iceta, el número uno del partido, en su reciente toma de posesión como ministro de Política Territorial. Iceta ha sido el gran aliado (y amigo) de Puig en visión federal del Estado (la «España de Españas» de la que este lunes volvió a hablar el president de la Generalitat ante Pedro Sánchez). Illa no se mueve de esa hoja de ruta.

El acto de mañana (de 12.00 a 13.00 horas) es también un reconocimiento estratégico para Puig. Es en este momento el socialista al frente de la comunidad más poblada tras haber perdido el bastión de Andalucía en las últimas autonómicas. Es también el valedor, junto con Iceta, de una posición federalista que el presidente del Gobierno ha hecho suya. Que interviniera en primer lugar entre los líderes territoriales en el último comité federal del PSOE puede interpretarse en esa línea.

Salvador Illa, de esta manera, hará suyos también hoy los principales desafíos de la agenda valenciana, que también afectan a Cataluña además: el corredor mediterráneo y la reforma de la financiación autonómica. Así lo aseguran fuentes socialistas.

En este contexto, la alianza mediterránea representa también la posibilidad de un contrapeso a Madrid, la «aspiradora de recursos» y «paraíso fiscal» que Puig ha denunciado más de una vez.