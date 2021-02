El Botànic quiere clarificar en la ley electoral el voto en pandemia

Pero el síndic de Compromís, Fran Ferri, abrió ayer un matiz novedoso para incluirlo en la reforma: la regulación de supuestos como el voto de los contagiados por una pandemia y cómo los poderes públicos deben garantizar su derecho a la participación política. La valenciana podría ser la primera ley electoral de España en clarificar fórmulas de participación en tiempos de pandemia.

No sería extraño que pudieran celebrarse en el futuro elecciones autonómicas o generales afectadas aún por la pandemia de la covid o por cualquier otra. Ya el pasado verano, por ejemplo, el Gobierno gallego trató de prohibir el voto de contagiados, pero los jueces lo frenaron porque afectaba a un derecho fundamental.

También las elecciones catalanas del 14 de febrero, que llegarán en plena pandemia y aunque Cataluña no tiene ley electoral propia, evidencian la necesidad de incluir estas cuestiones en la reforma valenciana, que una vez se tome en consideración la próxima semana en el pleno tiene ante sí un período que puede durar un año hasta que se vote la reforma de la ley en pleno. Por eso, Compromís abogó ayer por usar ese período que se abre ahora para consultar también con expertos para que den sus recetas en las Corts y mejorar la futura ley electoral valenciana para que contemple estas reformas ya que la democracia no puede paralizarse por una pandemia.

Rifirrafe con Ciudadanos

Ciudadanos es el partido clave para la reforma. Si no vota a favor, no hay cambio posible. Pero ayer el partido de Cantó tuvo que escuchar palabras gruesas. El síndic de Compromís, Fran Ferri, acusó al dirigente centrista de mentir y de decir una cosa en los encuentros privados que mantienen y otra en las comparecencias públicas. Ferri relató que para que no se repitiera el fiasco de la pasada legislatura prefirieron primero hablar con Cs después de que Cantó expusiera que estaba por la labor de apoyar la reforma y renunciar a vetos como el de la pasada legislatura cuando sus propuestas de circunscripción única obligaban a modificar el Estatut d’Autonomia.

Tanto Ferri como el síndic del PSPV, Manolo Mata, explicaron que Cs planteó la posibilidad de presentar la ley junto al Botànic pero recularon. «Ya al final cansa que Cantó solo diga mentiras en una cuestión que se ha trabajado conjuntamente», estalló ayer Ferri. «Hemos ido a su dictado y ahora ya que trabajen y si las enmiendas están bien hechas las aprobaremos, sino, no», añadió.

Mientras el PP señala que es momento de abrir el debate sobre la rebaja del número de escaños.