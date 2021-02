ÚLTIMA HORA | Covid en Valencia hoy: los municipios sin coronavirus

02·02·2021 19:22

No habrá clase en València los días 16,17 y 18 de marzo

Definitivamente no habrá clase en los colegios de València los días 16, 17 y 18 de marzo, que se habían declarado no lectivos por las fiestas falleras y pese a que las Fallas se han supendido de manera oficial por el coronavirus. Esta tarde, en el Consell Municipal Escolar se ha tratado y votado la posibilidad de cambiar el calendario escolar pero finalmente no se ha modificado y ha prevalecido la postura defendida por la concejala de Educación Maite Ibáñez.

