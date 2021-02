«Acabar con los puteros». Así de contundente se mostró el alcalde de Albal ayer en el minuto de silencio frente a las puertas del consistorio para condenar la muerte de Florina y acabar con la trata de mujeres que como ella son explotadas sexualmente. Apoyado por la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero; por María Such, Directora General del Instituto Valenciano de las Mujeres; y por los alcaldes de otros municipios afectados por prostitución en la Pista de Silla, como Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví y Silla, coincidieron en remarcar que la abolición de esta forma de esclavitud y de violencia contra las mujeres pasa por visibilizar la lucha contra los proxenetas y perseguir a los prostituidores. Así lo remarcó también Calero: «Si no hubiera consumidores, no habría prostitución», quien apuesta por una Ley Integral que incorpore medidas de protección para las víctimas de la prostitución, la forma de violencia contra la mujer más antigua del mundo.