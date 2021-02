El candidato socialista a presidente de Cataluña toma el trabajo de Ximo Puig al frente del Consell como su "inspiración". "Lo que pretendo hacer en Caluña es lo que tú has hecho en la Comunitat Valenciana", ha afirmado Salvador Illa al presidente valenciano durante el diálogo que han celebrado esta mañana dentro de la campaña del PSC de las elecciones del 14-F. "He seguido de cerca tu tarea, has acabado con dos décadas de gobierno de derechas y, lo que parecía imposible, reorientar el gobierno".

Puig e Illa han evidenciado su complicidad y cercanía en un acto telemático que ha atraído a cerca de 200 espectadores. Han compartido prioridades, como la financiación autonómica y el corredor mediterráneo. Sobre este proyecto, Illa ha criticado la ausencia del Govern catalán en el acto organizado por empresarios valencianos en Barcelona para reivindicar la infraestructura. "No sabes el dolor que nos produjo y el efecto político negativo que tuvo, porque era una invitación de la sociedad civil valenciana. Esas actitudes hacen daño a la convivencia. Por ello la reconexión emocional es necesaria", ha respondido Puig.

Illa se ha alejado del ideario independentista sin paños calientes. "Diez años perdidos", ha dicho. Y ha expresado su voluntad de devolver a Cataluña a las instituciones de España, fundamentales para urgencias como una nueva financiación autonómica. "Será un debate complejo e incómodo, porque tiene muchas aristas, pero se ha de producir. Hablaremos con vosotros porque tenemos intereses comunes y compartidos", ha lanzado el exministro de Sanidad al jefe del Consell.

El candidato se ha mostrado asimismo interesado y elogioso con la coalición valenciana de izquierdas. "Sigo de cerca tu experiencia. Me sirve de inspiración como gobierno de orientación progresista y de coalicion. Hemos visto que funciona, no es incompatible con rigor en la gestión y con economía de mercado". Illa ya ha manifestado surante la campaña su intención de gobernar, si los números cuadran, con Catalunya en Comú-Podem.

Puig ha contestado defendiendo amplitud de miras en este momento de crisis. "No es incompatible una mirada progresista y a la vez abierta y no sectaria. La izquierda no pueder serlo, las que son sectarias no funcionan", ha remarcado. "De lo que se trata es de proyectos lo más amplios posibles. Proyectos de cambio amplio sin partidismos, que nos dejan en un espacio de confrontación. No se puede tener una mirada corta, solo no se salvará nadie", ha dicho, al tiempo que ha pedido superar fronteras.