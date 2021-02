La titular del juzgado número 18 de València ha reactivado la pieza principal del caso Imelsa y ha citado a declarar a un grupo de contratados por la empresa de la Diputación de València antes de que prescriba el caso. Entre los afectados se encuentra la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, quien lamenta la reapertura de un caso «que no tiene ni pies ni cabeza» ya que «fui yo quien presenté una una macrodenuncia con muchas piezas que, por cierto, no se han investigado».

La consellera asegura que no ha tenido ningún asesor ‘zombi’, en referencia a José Manuel Sanz. «Y, sin embargo, se intenta poner el foco en un asesor que es el que ha hecho todo el trabajo, que tiene un contrato como toca, era mi asesor e hizo el trabajo que correspondía hacer y ahora, que ha aprobado una plaza de profesor y que vive en Alicante lo llaman a declarar. Así continúa una persecución que no tiene ni pies ni cabeza. Tengo la conciencia muy tranquila. Nosotros (y ellos también) tenemos las pruebas de que cómo y cuándo ha trabajado y no entendemos esta persecución y este incidir».

Por ello, para la consellera la reapertura de la pieza tiene un claro mensaje: «No denuncies, que son problemas». «Antes de que me pasara lo que me ha pasado yo siempre decía que por qué la gente no denunciaba estas cosas. Y ahora lo puedo comprender. Yo seguramente volvería a hacer lo que hice pero no le pueden pedir a la gente que sean héroes porque al final denunciar la corrupción significa ser un héroe porque las consecuencias son muy graves». Y añade: «Después de 5 años, que resuciten un tema así tiene ese mensaje», explica Rosa Pérez tras recalcar que «si hacemos un análisis de todos los denunciantes de los casos de corrupción podemos ver cómo han acabado».