El cardenal Antonio Cañizares asegura que no necesita «ningún permiso especial» para salvar el confinamiento perimetral que rige en la Comunitat Valenciana. El arzobispo de València esgrime como justificación para viajar a Madrid el pasado sábado, al funeral del arzobispo castrense Juan del Río, « la responsabilidad que desempeño para ejercer mi misión de Obispo debidamente convocado».«En todo caso, llevaba los permisos en mi portafolios que eventualmente pudiesen haber sido necesarios para presentarlos ante la autoridad competente que me los pidiese», señala. «Pero nadie nos paró, ni al ir ni al volver», mantiene.

El purpurado responde así, a través de una carta enviada al periódico Levante-EMV, por publicar el desplazamiento a otra autonomía en plena pandemia. Considera la información «una noticia cuando menos torticera». Cañizares echa en cara a la dirección del diario, que debería «haberse cerciorado por los medios oficiales del Arzobispado, siempre dispuesto a informar verazmente». Lo cierto es que la autora de la información, y que la firma, llamó hasta en tres ocasiones a la responsable de prensa de la Diócesis, sin obtener respuesta.

Para Cañizares la noticia, contrastada y veraz pues el cardenal sí viajó a Madrid pese a los llamamientos de los responsables sanitarios de reducir al máximo la movilidad, siembra «mentira, mala fama y odio, y eso es grave y no puede permitirse». Es más, la Conferencia Episcopal hizo especial hincapié en las restricciones y el aforo limitado por la pandemia. Petición que Cañizares obvió para asistir al último adiós a su «gran amigo» Juan del Río cuando en València se oficiaban las exequias por el sacerdote valenciano Ferando Salom, canónigo de honor de la Catedral de València y profesor de Teología. Ausencia que causó suspicacias en una parte de la Iglesia valenciana, crítica con sus planteamientos.

«No lo tolero, ¡basta ya!»

El arzobispo insiste en su misiva que está cumpliendo «escrupulosamente lo prescrito referido a las conductas a seguir en la pandemia». «Mi comportamiento personal, gracias a Dios es impecable a este respecto», asevera. En un tono propio de sus cartas semanales en Paraula o las homilías, espeta: «Siento hablarle de esta manera, pero como ustedes actúan es algo que no se puede tolerar y no lo tolero, ¡basta ya!».

Para el máximo responsable de la diócesis de València, Levante-EMV «solo buscaba espectacularidad y daño falsamente, y eso no es hacer periodismo como es debido, es un periodismo malo, de baja calidad, que no respeta normas y criterios elementales de un buen periodismo».

La polémica de la Virgen

En ese punto, se retrotrae al pasado mes de mayo, cuando en el día de la Virgen de los Desamparados la Policía Local de Valencia y la Policía Nacional intervinieron para dispersar a los fieles congregados a las puertas de la basílica en plena crisis sanitaria. El Arzobispado sostuvo siempre que no había incumplido las normas, por lo que cargó duramente contra el concejal de Protección Ciudadana, el socialista Aaron Cano. Le llamó «Nerón», «por mentir» respecto a lo sucedido.

Según el religioso, los medios que publicaron lo acontecido y la posterior polémica con varios cargos políticos, «hicieron ante la opinión pública algo rayano en el ridículo miserable y con la denuncia, falsa e injustificada que difundieron». «Todo hace pensar que hay intencionalidad y aversión respecto a mi persona, ¿motivos?, los desconozco, no me importa y no llevo la cuenta del mal». Cañizares concluye: «Como dicen en mi pueblo, no insulta ni hace daño quien quiere, sino quien puede, y ustedes no pudieron». Eso sí, despide la misiva con un «cordialmente, a su disposición».