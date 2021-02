La ejecutiva comarcal de l’Horta Sud de Compromís asegura que no va a abrir ningún expediente sancionador al alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, después de que la Policía Local denunciase que había incumplido lar normas al estar en su domicilio con dos personas no convivientes. Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde en el domicilio del alcalde, donde acudió una patrulla de la Policía Local tras una llamada telefónica de un vecino alertando de que había una posible fiesta de cumpleaños.

Aunque en una primera inspección los agentes no hallaron a ninguna persona en el interior del piso, después sí que pudieron constatar la existencia de dos amigos del alcalde en el patio, que reconocieron que habían estado en el domicilio de Monzó para entregarle un regalo de cumpleaños a su pareja.

El alcalde reconoció su error y pidió disculpas en su cuenta de Facebook: «No era tiempo. Pido disculpas a mi pueblo, a las personas que confían en mí, por un error que no debería haber ocurrido en ningún caso», señala.

Sin embargo, el alcalde asegura que hubo filtraciones interesadas en esta denuncia por parte de agentes de la Policía Local, con la que mantiene una batalla abierta en el municipio. «Las filtraciones interesadas de algunos miembros de la Policía (y quiero subrayar algunos para salvar la honorabilidad del cuerpo) tienen un objetivo: hacer que deje la política para sacar no se sabe qué beneficio».

Monzó asegura que en política «no todo vale, tampoco en el ejercicio profesional. Todos somos servidores públicos y la falta de ética, moral, profesionalismo no es, ni debe ser la tónica de las personas que hemos asumido una responsabilidad. Catarroja siempre será el pueblo que amo y creo que hoy toca disculparse».

Unas disculpas que Compromís l’Horta Sud acepta y considera suficientes para cerrar un tema que debe dirimirse a nivel municipal. Así lo defendió ayer el presidente de Compromís l’Horta Sud, Pau Alabajos: «No ha cumplido las normas, y eso le ha llevado a pedir disculpas. Eso le honra como político y representante máximo a nivel político de Catarroja. Es política municipal y ahí es donde se deben dirimir estos asuntos», señala Alabajos, quien también se ha mostrado preocupado por «filtraciones interesadas» para hacer daño políticamente a Jesús Monzó.

«Esto no es un caso aislado. Desde instancias municipales se buscan filtraciones a prensa para hacer política sucia. No voy a poner en duda la mala actuación del alcalde, pero tergiversar la información y llevarla a un extremo para que parezca que era una fiesta ilegal, ahí hay mala intención», reconoció. «Estamos al lado de los que asumen errores y piden disculpas, y en contra de los que embrutecen la política con mentiras», añade Alabajos.

En cuanto a la petición de la oposición pidiendo la dimisión del alcalde al igual que Compromís ha pedido la dimisión de los alcaldes que se han vacunado, Alabajos afirma que «no es comparable que dos personas entren a darle un regalo a su pareja durante unos minutos, a que unos alcaldes se salten la lista de prioridades de vacunación, usando su situación de privilegio», señaló.

Tampoco considera que haya habido abuso de poder Lorena Silvent, vicealcaldesa de Catarroja del PSPV y socia de gobierno de Compromís, que tras celebrar un gabinete de crisis con Jesús Monzó ayer por la mañana dijo: «hemos decidido mantener el pacto de gobierno; no ha habido cambios porque entendemos que no se ha producido ningún abuso de poder, ni se ha extralimitado en las funciones de alcalde».

«Debe dar ejemplo»

Más contundentes se han mostrado los portavoces de Ciudadanos (Marcela Tomás) y Guanyem Catarroja (Dani Portillo), en la oposición, quienes piden al alcalde que dé ejemplo y estudian pedir su dimisión tras ser él el que ha reclamado responsabilidad a los vecinos, incluso solicitando el cierre perimetral. El portavoz de Cs en les Corts , Toni Cantó, tachó de «impresentable» que el alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, «se haya saltado, parece ser, las restricciones», y censuró que «Compromís se pase el día pidiendo medidas más duras y sean sus propios dirigentes quienes se las pasen por el arco del triunfo».

Monzó se expone a multas de 100 a 600 euros por falta leve

La Policía Local de Catarroja, tras atender una denuncia vecinal y comprobar la presencia de dos personas no convivientes en el domicilio de Jesús Monzó, en el que vive con su marido y su hijo, levantó acta de sanción, que según fuentes de la Conselleria de Justicia aún no ha llegado «y puede tardar en llegar pues recibimos una media de 500 propuestas de sanción al día». En todo caso, desde la Conselleria de Justicia afirman que, a falta de saber el contenido específico en la propuesta de sanción firmada por agentes de la Policía Local, «en principio podría ser una sanción leve, de entre 100 a 600 euros» por saltarse la norma de permanecer en un domicilio particular personas de diferentes grupos de convivencia, como ha sido el caso.