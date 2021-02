Cuando los centros de vacunación vayan a inocular las dosis contra la covid-19, no solo deberán contar con la lista de los que se tienen que vacunar porque les corresponde en tiempo y forma, sino también, una para posibles suplentes por si sobran dosis.

Sanidad pretende evitar que haya más casos de vacunados antes de que les toque su turno y por ello ha pedido a través de una instrucción que los lugares en los que se da la vacunación cuenten con una reserva de personas localizadas en su entorno cercano y se encuentren incluidas en los grupos de priorización según la Estrategia de vacunación y la etapa vigente.

Así, figura en una orden de la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, fechada el pasado 20 de enero, en la que se detallan las normas para «el buen uso de todas las dosis disponibles de vacunas». De este modo, se indica que en la planificación de dosis necesarias para la vacunación deben tenerse en cuenta seisdosis disponibles por vial en el caso de la vacuna de Pfizer y 10 en el caso de la vacuna de Moderna.

El criterio a seguir para seleccionar a quién vacunar cuando sobren dosis será, en primer lugar, a otras personas que pertenezcan al mismo colectivo al que se le ofrece la vacuna y que, sin tener cita estén presentes en el centro o puedan acudir a él dentro del plazo de vida útil de la vacuna reconstituida. En segundo lugar, se ofertará a personas que pertenezcan a grupos de riesgo incluidos en la misma etapa de vacunación aunque no se hubiese iniciado la vacunación de ese mismo colectivo, teniendo siempre presente la priorización que esté establecida en cada etapa. Ahora, los grupos incluidos en la primera etapa son residentes y trabajadores de centros sociosanitarios; personal de centros sanitarios de primera línea y no de primera línea y personas dependientes no institucionalizadas.

En tercer lugar, se podrá administrar a personas mayores de 65 años con patología de riesgo siguiendo siempre el criterio de ofrecérsela a las personas de mayor edad. Para ello, los centros de vacunación establecerán los procedimientos organizativos que permitan esta priorización, incluyendo, si hiciese, disponer de una reserva de personas localizadas en su entorno cercano dentro siempre de los grupos de priorización, según la Estrategia de vacunación y la etapa vigente.

Un 2 % de valencianos ha recibido la vacuna

Un 2 % de los valencianos ya ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna contra la covid. En total, son 164.359 dosis las que se han inyectado, de las que 59.612 ya han recibido las dos dosis. Por otra parte, la ministra de Sanidad anunció que entre febrero y marzo llegarán 6,7 millones de vacunas de las que no se sabe cuántas irán a la Comunitat Valenciana.