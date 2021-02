La Conselleria de Educación ha habilitado un procedimiento «excepcional» para la comunicación, gestión y sustitución de las incapacidades temporales (tanto del personal docente como no docente) en relación a la covid-19. Y es que, la demora en la obtención de los documentos de baja médica —por la saturación en Sanidad— ha creado dificultades en el ámbito educativo: si no se tiene la baja de forma oficial, los centros no pueden iniciar los trámites para que una plaza se cubra temporalmente y de forma ágil.

Además, en este caso hay que tener en cuenta que se trata, generalmente, de bajas de 10 días y que, con ese margen, en muchas ocasiones no llegan a cubrirse entre el retraso en recibir el parte médico, la puesta en marcha de la maquinaria para la adjudicación y, quizás, algún fin de semana de por medio... De hecho, desde los centros explican que se han dado situaciones como que la persona sustituta llega al puesto de trabajo el mismo día que el alta.

Esta situación, que ya se daba durante el primer trimestre y ahora se ha multiplicado debido al aumento de contagios después de Navidad, dificulta, en algunos casos, el normal funcionamiento de los colegios e institutos, pues se pueden acumular diferentes bajas en un claustro. Hay que tener en cuenta que, por el protocolo anticovid, ahora no pueden juntarse clases y que los grupos burbuja solo deben tener contacto con sus tutores y no deberían romperse.

Ante esto, la conselleria ha remitido un par de escritos a los equipos directivos en los que se detalla que la sustitución de las bajas (bien por un positivo de covid o por una cuarentena al ser contacto estrecho) se podrá solicitar si el docente (o el profesional no docente) ha recibido la confirmación y llamada por parte de Sanidad, pero aún espera la baja oficial. La manera de hacerlo es remitiendo al director de su colegio o instituto un modelo de declaración responsable, firmado y en el que se detalla esta situación.

Este documento deberá incluirse en el programa Ítaca —con una nueva opción adhoc en el menú despegable— y en él se detallará el día de inicio de la baja. Así, provisionalmente, esta ya constará, lo que permite a los directores iniciar el trámite de sustitución «de manera urgente». Eso sí, una vez ya esté el parte médico, la persona en incapacidad temporal deberá remitir el documento a su centro educativo en menos de 24 horas para que se complete el trámite habitual, siempre antes de que se cumplan los 10 días. El escrito remitido a los centros al que ha tenido acceso Levante-EMV apunta que «el adecuado cumplimento de los planes de contingencia por parte de los centros educativos exige que la gestión de las sustituciones de personal se tramiten con la mayor celeridad posible».

El mismo texto detalla que la medida excepcional se adopta porque la covid-19 «produce acumulaciones de faena en los servicios públicos de salud que podrían demorar la emisión inmediata de los partes de baja, necesarios para la gestión de las sustituciones».

El Hospital General de València cuenta con un espacio especial en el exterior reservado para recoger muestras de las pruebas a personal docente y alumnado de los centros educativos que está confinado por un caso cercano.