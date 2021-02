Los pacientes oncológicos deberían estar priorizados a la hora de recibir la vacuna contra la covid-19 puesto que su sistema inmunológico puede verse más comprometido que el de otros grupos de población y, por tanto, las consecuencias de contraer la enfermedad puede tener repercusiones más graves para ellos.

Así se ha puesto de manifiesto en el Foro EFE Salud "Diagnóstico y tratamiento del cáncer en la era covid", organizado en colaboración con Quirónsalud y en el que diversos expertos han analizado las consecuencias de la pandemia en los pacientes oncológicos.

El jefe de Cirugía Oncológica de Quirónsalud Torrevieja y Alicante, Pere Bretcha, ha afirmado que, si la vacuna no fuera un problema en cuanto a las dosis disponibles, se debería vacunar a todo el mundo por igual, pero si hay escasez se deberían hacer subgrupos claros y "no se está siendo todo lo detallista que se debería ser".

En este sentido ha destacado que, además de a los pacientes oncológicos, existen otros pacientes como los que reciben tratamiento de hemodiálisis, "que son todavía más sensibles a una infección que los de cáncer" porque tienen la necesidad de ir periódicamente a un centro, sin distancia social, para estancias de 3 o 4 horas diarias, lo que los convierte en "un grupo de altísimo riesgo" ante la covid-19.

Bretcha, que también ha sido presidente de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ), ha considerado que falta esa división por subgrupos dentro del programa de vacunación, a lo que ha añadido que no acaba de "entender muy bien cómo se ha planificado el programa".

Por su parte, el especialista en Oncología de Quirónsalud Torrevieja Joseba Rebollo ha resaltado que, no sólo no hay ninguna contraindicación para vacunar a los pacientes oncológicos, sino que "al contrario", existe una indicación estricta de vacunarse.

Ha señalado igualmente que, aunque "no hay datos todavía publicados, la impresión es que la probabilidad de contagiarse del covid es igual para el enfermo oncológico que para el que no lo es", pero "otra cosa es lo que pueda suponer tener una inmunodepresión para la evolución del virus".

El doctor Rebollo ha apuntado también que, precisamente, "empieza a aparecer algún estudio británico y americano donde se observa que los pacientes con cáncer ven incrementado el riesgo de mortalidad por covid" porque el cáncer supone un incremento en la fragilidad.

Por ello considera que debería existir esa priorización para los pacientes oncológicos, que "se tienen que vacunar de eso, de la gripe y de todo. Es una indicación reforzada".

En la misma línea se ha expresado el vocal de la SEOQ y jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital General Universitario de Alicante, José Manuel Ramia, para quien "los pacientes oncológicos deberían estar priorizados" ya que, aunque no existen aún estudios científicos al respecto, en su opinión personal "es un grupo de gente con menos capacidad inmunológica y que puede tener más riesgo".

Ha dicho además que, si bien "no hay ningún estudio que lo avale, médicamente creo que es bastante lógico", a pesar de lo cual en ningún país se les ha dado prioridad.

A su juicio, "se debería haber creado una subdivisión de enfermos crónicos que deberían estar priorizados, aparte de los otros grupos que se ha priorizado con lógica, como las residencias o los sanitarios".

Sobre este aspecto, Ramia se ha mostrado de acuerdo con el Colegio de Médicos de Alicante, al que un juzgado ha dado la razón para que se incluya al personal de la medicina privada en la campaña de vacunación igual que al personal del sistema público.

Para Ramia no tiene sentido que no se vacune al personal de la medicina privada, sobre todo cuando se les están derivando pacientes que la pública no puede asumir por la saturación del sistema. "Si la medicina privada es buena para ayudarnos, también debe ser buena para vacunarse", ha defendido.

Sobre esta cuestión el doctor Bretcha ha indicado que "estamos pendientes de ser vacunados, pero a día de hoy no tenemos la previsión de la fecha", lo que ha generado "nerviosismo y enfado, porque no entendemos la discriminación que se ha hecho en una cuestión tan clara".