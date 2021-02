El segundo fin de semana de cierre perimetral de las ciudades de más de 50.000 habitantes en la Comunitat Valenciana dejó alrededor de 1.200 denuncias en menos de 24 horas. Además, las fuerzas de seguridad han detectado diversos intentos de conductores de sortear el cierre perimetral de las grandes ciudades a través de salidas por vías secundarias. Por ello, se han redistribuido los equipos policiales para controlar un mayor número de vehículos en esas vías secundarias.

El Instituto Armado colabora con la Policía Nacional, la Policía autonómica y los cuerpos de policías locales para reforzar los controles en municipios confinados, con especial atención en zonas rurales en las que se puedan celebrar fiestas ilegales. Por su parte, la Policía Nacional, con mayor presencia en las ciudades de más de 50.000 habitantes, ha registrado más de 678 sanciones. Las policías locales de localidades confinadas levantaron hasta las diez de la mañana de ayer 417 actas con 50 reuniones denunciadas.

Fiesta ilegal en Benimaclet

Además, la Policía Nacional disolvió anoche en València una fiesta ilegal con más de veinte participantes en la escombrera de Benimaclet, a espaldas del cementerio de ese barrio valenciano. Los agentes detuvieron a uno de los participantes en el botellón, por atentado a agente de la autoridad, y propuesieron para sanción a 16 por vulnerar la normativa de medidas sanitarias, tanto por no hacer uso correcto de las mascarillas, como por no mantener las distancias interpersonales, estar en grupos de más de dos personas y participar en una fiesta no autorizado. La Policía Nacional tuvo que intervenir después de que varias llamadas alertaran de que había un nutrido grupo de personas junto al cementerio, con música mientras consumían alcohol y sustancias estupefacientes.

Agentes de la Unidad Adscrita a la Generalitat de la Policía Nacional sancionaron ayer al organizador y los asistentes a una capea ilegal organizada en un tentadero de Sagunt. El servicio de Emergencias de la Generalitat informó que los sancionados son el ganadero y diez asistentes, que habrían incumplido la normativa anticovid de reuniones. Algunos de ellos se habrian saltado el cierre perimetral vigente en municipios de más de 50.000 habitantes.