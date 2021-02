«No soy partidario de cerrar más espacios públicos en estos momentos. Cerrar por cerrar espacios al aire libre a mí no me parece un buena práctica en este momento». Con estas palabras se refirió ayer el alcalde Joan Ribó a las declaraciones del portavoz del PSPV en las Corts, Manolo Mata, sobre la conveniencia de cerrar las playas de València. «Las personas tienen que cumplir las medidas de seguridad contra la covid -subrayó el alcalde- pero a partir de ahí cerrar las playas de València supone concentrar más gente en otras zonas de la ciudad». A juicio de Ribó, «las playas pueden ser utilizadas en estos momentos por los niños y las personas mayores para pasear», y por eso «no es bueno cerrar demasiadas cosas en espacios públicos».

Lo que es «imprescindible», recalcó, es que las personas «cumplan con las medidas de seguridad; a partir de ahí, todo lo que sea cerrar espacios públicos, me parece poco pensado y lo dejamos ahí», zanjó el munícipe de Compromís. Por último, preguntado sobre la discrepancia que en este asunto mantienen los socios del Govern del Botànic, Joan Ribó remarcó: «Efectivamente, somos socios de gobierno -en alusión al PSPV- pero no somos del mismo partido, por tanto es normal que en algunas cuestiones opinemos diferente». Como ya había manifestado, el alcalde y el grupo municipal de Compromís no están dispuestos a cerrar las playas.