Sin miedo a votar en pandemia

Miles de ecuatorianos que residen en Valencia y Castelló votaron ayer en Feria València para elegir al presidente de Ecuador entre grandes medidas de seguridad en el interior del recinto para evitar los contagios. Algunos votantes tuvieron que esperar más de dos horas en una cola en el exterior para acceder al centro de votación. Los responsables del Consejo Electoral de Ecuador (CNE) en la C. Valenciana aseguraron que la participación fue más alta que en otras elecciones a pesar de la pandemia. Los electores confesaron que estaban preocupados por el coronavirus y subrayaron que la alta movilización se debe al deseo de cambio.

Los ecuatorianos empadronados en la Comunitat Valenciana pudieron votar en Feria València y en la Universidad de Alicante (los que viven en la provincia de Alicante). Juan Pablo Abad, coordinador del Consejo Electoral para los colegios de Valencia y Alicante, explicó que este año han extremado las medidas de seguridad para evitar contagios. El acceso al interior del pabellón de la Feria estuvo muy limitado y el proceso de voto fue ágil para que los electores permanecieran menos de cinco minutos en el interior. Antes de entrar, accedían a la aplicación ‘lugardevotacióncne’ para saber la mesa que les correspondía y a todos se les tomó la temperatura. En Valencia se montaron 16 mesas para hombres y 19 para mujeres (había separación de sexos) que estaban atendidas por 105 personas seleccionadas aleatoriamente por el consulado entre ecuatorianos que se habían apuntado previamente de forma voluntaria.

En Valencia estaban convocados 17.245 ciudadanos mayores de 16 años y en Alicante 6.500. Juan Pablo Abad apuntó que en otras elecciones suele votar el 50 %, pero incidió en que ayer la afluencia fue mucho mayor. «Muchos han venido porque son elecciones generales. Ahora se elige al presidente», precisó». A cada integrante de las mesas electorales se le entregó un «kit de bioseguridad con una pantalla protectora, tres mascarillas FPP2, gel de manos, dos guantes y paños húmedos para limpiar la mesa». Hermenegildo Ramírez, responsable de una de las mesas, indicó que le citó el cónsul y no dudó en cumplir con su compromiso.

Los electores se quejaron de las colas en el exterior, pero incidieron en que las medidas de seguridad en el interior fueron «buenas, aunque debieron habilitar más mesas». Rocío Tixi (que lleva 8 años residiendo en España) confesó: «Me da un poco de miedo la posibilidad de contagiarme, pero he venido a votar para ver mejoras y a un nuevo presidente. En la cola de fuera no me he sentido muy segura, pero no he dudado en votar». Gustavo Bustillo (que en Ecuador formó parte del Consejo Nacional Electoral) también criticó la espera, aunque admitió: «Jamás habíamos votado en pandemia».