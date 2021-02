La mayoría de virólogos del mundo recomiendan el uso de las mascarillas FFP2, ya sea en espacios interiores o públicos, ya que evitan la propagación del virus debido a su alto porcentaje de filtrado de partículas hasta un 95%

Las mascarillas FFP2 son consideradas equipos de protección individual (EPI) y están pensadas para un uso profesional. Pero el avance del virus y la propagación de variantes más contagiosas, como la británica, la sudafricana y la brasileña, ha multiplicado el interés por ellas entre el público de a pie. La diferencia con otro tipo de mascarillas, como laos quirúrgicas o laos higiénicas, que se comercializan también en España, es que las FFP2 están diseñadas para evitar que la persona que las lleve se contagie. Lo más importante es ajustarla bien a la cara para que filtren las partículas que potencialmente pueden contagiar.

El Consejo General de Enfermería ha aconsejado que la población y los profesionales utilicen mascarillas autofiltrantes, conocidas como FFP2, en aquellos lugares cerrados, poco ventilados y con aglomeración de gente (como el transporte público) y, en especial en aquellos donde haya más probabilidad de concurrir con personas portadoras del virus como, por ejemplo, centros sanitarios, sociosanitarios o farmacias. Y es que, tal y como ha recordado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, su uso es una medida capital para evitar la expansión del coronavirus, el colapso de la sanidad y muchas muertes más de las que ya han ocurrido.

Mascarillas: Un video muestra cómo nos contagiamos aun con FFP2 Las imágenes demuestran cómo el uso incorrecto (y habitual) de las mascarillas inutiliza estos elementos de protección Leer más

Mascarillas FFP2: ¿Cómo saber si una mascarilla está homologada por la UE?

¿Cómo saber si una mascarilla está homologada por la UE? La mascarilla FFP2 está actualmente regida por el Reglamento de la UE 2016/425 y por la norma EN149:2001+A1:2009; además, hay que acreditar el análisis realizado por un organismo notificado de la Unión Europea. También hay que reflejar de manera evidente el modelo de la mascarilla, especialmente su carácter reutilizable o no reutilizable con las letras R o NR. Igualmente hay que especificar el nombre de la empresa productora, y los cuatro números del organismo supervisor notificado junto a las iniciales CE.

Recomiendan ante todo ajustarse bien la mascarilla FFP2 o FFP3 y que los hombres con barba deberían afeitarse para que quede lo más hermética posible. También es recomendable en niños o niñas las mascarillas infantiles ya que protegen hasta un 95%.

No se recomienda las mascarillas de tela debido a que no filtran lo suficiente y puede estar expuesto al virus. Conclusión: Muy importante para estar protegidos y no propagar el virus Covid-19 es mantener las distancias, evitar las reuniones, y en los lugares públicos ajustar bien la mascarilla.