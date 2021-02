El Hospital La Fe está vacunando este martes contra la covid al personal de transporte sanitario de riesgo alto, y citará mañana al de limpieza para administrarle la primera dosis, incluida la plantilla del centro Ernest Lluch, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Sanidad.

El Plan de Vacunación prevé que el resto del personal de limpieza que no sea de riesgo alto, tanto del Hospital La Fe como el del centro Ernest Lluch, recibirá la primera dosis este viernes, según las mismas fuentes.

Las empleadas de limpieza del Hospital La Fe de València se concentraron el pasado viernes convocadas por el comité de empresa para exigir ser vacunadas contra la covid ya que reivindican que son también personal de riesgo.

Por ello, para mostrar su "indignación" se concentraron frente a las puertas de la Fe con carteles individualizados en los que cada una se mostraba cómo se sentía por la "discriminación" de no haber sido todavía vacunadas: 'Limpio, luego no existo', 'Si no soy necesaria te daré mi escoba y limpiarás tú', 'Soy invisible' o 'Yo no estoy aquí, no corro riesgo, no me contagio' son algunos de los mensajes.