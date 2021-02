Las noticias acerca de la vacuna contra la covid-19 se suceden. ¿Cuál es mejor, Pfizer o Moderna?, ¿a quién le toca la de AstraZeneca?, ¿me vacunarán con la Sputnik?. Aunque ya existen certezas también es cierto que hay incógnitas sobre cuál es la farmacéutica que corresponde a cada uno de los grupos de población susceptibles de ser vacunados.

Si bien ya se sabe, a través de la información de la Conselleria de Sanitat, que los mayores de 80 años recibirán las dos dosis de la vacuna de Pfizer, que AstraZeneca irá a los brazos de las personas de entre 18 y 55 o que los sanitarios se pincharán con Moderna (, hay una pregunta que sobrevuela entre una gran parte de la sociedad valenciana: ¿y qué pasa con los adultos de entre 55 y 80 años? parece que este grupo se ha quedado en el limbo de la vacunación.

Por qué AstraZeneca es para menores de 55 años

El Ministerio de Sanidad anunció recientemente que la vacuna desarrollada por Oxford-AstraZeneca, de la que se recibirán 1,8 millones de dosis en España durante el mes de febrero, se distribuirá solo entre las personas que entren en el rango de edad de 18 a 55 años. Pero ¿cuál es la razón de este acotamiento?

El motivo es que en los ensayos de AstraZeneca empezaron a realizarse en personas de entre 18 y 55 años, y meses después se incorporaron otras de entre 56 y 69, por lo que su eficacia no ha sido lo suficientemente comprobada en este grupo de población. No obstante, la comunidad científica insiste en que ello no significa que esta vacuna no sea segura, sino de que se necesitan más ensayos para demostrar que es efectiva en los mayores de 55 años. Así que, para evitar posibles efectos secundarios, los destinatarios de esta fórmula queda acotada en el primer grupo.

Las dudas acerca del suministro de vacunas entre los grupos prioritarios para recibir el antídoto vienen derivadas principalmente por el flujo de llegada de los viales. Los retrasos sufridos en el envío de las dosis por parte de las farmacéuticas ha puesto en jaque el calendario establecido y los plazos previstos, pero no será un asunto definitivo.

Con la estabilización de los ritmos de exportación de las vacunas, la previsión apunta a que ya con las dosis pactadas con las farmacéuticas en suelo patrio, el ritmo de vacunación se estabilizará. Con esta velocidad de crucero y con los almacenes provistos de viales, los adultos de entro 55 y 80 años sin patologías ni con condiciones que les convierten en grupos de riesgo, recibirán las vacunas de Pfizer, Moderna, o, la de Janssen (de la multinacional Johson & Johnson), o Novavax.

Cabe destacar que ante la limitada producción de vacunas disponibles en el mercado, algunos gobiernos, como el alemán, se plantea importar la vacuna rusa, Sputnik y otros también de la Unión Europea, barajan optar por las de producción china Sinovac o Coronavac.

Calendario de vacunación covid

El Gobierno de España ha publicado la lista con el orden de vacunación del coronavirus en función del grupo social y edad