La covid-19 ha dejado un reguero de sectores afectados que exigen ayudas directas por parte de las Administraciones para poder salir de nuevo a flote. Pero el Síndic de Comptes, Vicent Cucarella, alertó este martes durante su comparecencia en las Corts de que la Generalitat no tiene suficiente dinero para facilitar ayudas a todos los afectados por la pandemia.

Y como no hay dinero suficiente se hace necesario priorizar. El presupuesto de la Generalitat ha aumentado en los últimos años, pero el Consell está obligado a definir claramente los gastos que son imprescindibles y aquellos a los que es absolutamente necesario atender. Y esas prioridades no pueden ser sectores a los que la crisis va a dejar obsoletos, opina el Síndic de Comptes, porque eso ni es sostenible ni es eficiente.

De ese modo, las ayudas que la Generalitat pueda otorgar serán más eficientes si sirven para ayudar a los trabajadores de sectores en crisis a reconvertirse que si se destinan a salvar empresas.

Y aunque no señaló a qué sectores se refería sí dijo que son aquellos a los que su propio proceso de obsolescencia va a hacer inviables. Pero debe ser la Administración valenciana la que condicione las ayudas a los sectores que puedan salvarse.

Cucarella habló también de la necesidad de tener en cuenta prioridades como la transición energética o el cambio climático, «a los que no se está tomando en serio», señaló en su intervención ante los grupos políticos.

En ese contexto destacó que los ingresos de la Generalitat han aumentado pero los gastos lo han hecho aún más, algo que tiene que ver con la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Defendió a las autonomías como la esencia del Estado del Bienestar y dijo que su papel aún es más importante con la pandemia y más urgente que nunca la reforma del sistema de financiación.

Pretexto para avanzar

«La pandemia ha servido como pretexto (al Gobierno) para no iniciar los cambios necesarios del modelo de financiación cuando debió ocurrir al contrario y agilizarlo porque autonomías como la valenciana necesitan la financiación adecuada», aseguró Cucarella. El Síndic está convencido de que la pandemia y la infrafinanciación provocarán que los servicios públicos valencianos sean de menor calidad porque la deuda valenciana no para de crecer. De hecho dijo que aunque el término «quiebra» no se puede introducir al hablar del sector público, la situación de la Generalitat sí sería esa en el sector privado.

Y se mostró, además, muy partidario de introducir en el debate la necesidad de realizar auditorías previas a que la Administración incurra en un gasto. Es decir, hacerlas a priori porque de ese modo se sabría si se usa el dinero público de forma eficiente antes de gastarlo.

En su comparecencia también defendió la importancia de avanzar en el teletrabajo, tanto para reducir el impacto medioambiental, como ahora en el contexto de la pandemia, y apuntó que la propia sindicatura está trabajando «muy bien a distancia» y que este año ha presentado 64 informes.

También sostuvo que la suspensión de las ayudas públicas es una de las medidas más efectivas para que las administraciones, sobre todo locales, que no cumplen cambien su forma de funcionar e insistió en desarrollarla.

Respecto al sector público se mostró a favor de estudiar caso por caso qué empresa pública sería eficiente que desapareciera y su labor la realizara directamente una conselleria cuando fue interpelado por la eficiencia en el sector público valenciano, que tiene una reforma pendiente y que el Consell ha ido retrasando.

Concesiones sanitarias

Respecto a las concesiones, Cucarella defiende que «desde el punto de vista estricto de la eficiencia, resultan más eficientes», aunque la diferencia sale de menos salarios y menos personal, por lo que «cada Gobierno tendrá que valorar lo que prefiere». Es indiscutible que las concesiones resultan más baratas, pero los trabajadores hacen más horas y cobran menos.

Y añade que no existen indicadores para hacer una valoración completa de la eficiencia de la Generalitat, aunque defiende que la Sindicatura realiza «auditorías operativas» de áreas parciales como las concesiones.