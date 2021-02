Los tres partidos de la derecha, PP, Cs y Vox, en las Corts Valencianes se muestran partidarios de la reapertura de la hostelería en la Comunitat Valenciana mientras que las formaciones del Botànic creen que es preferible esperar porque el cierre de la hostelería está salvando vidas.

Mientras, todos los partidos están de acuerdo en que dimitan los cargos públicos que se han vacunado sin que les tocara, pero esa posición no se convertirá en declaración institucional de las Corts como pedía Cs, porque Compromís y Unides Podem se niegan a firmar junto a Vox.

Para que la moción sea de toda la cámara requiere que la firmen todos los partidos. Pero la presencia de Vox ha impedido esta legislatura las declaraciones institucionales porque la izquierda no quiere firmar. El síndic de Compromís, Fran Ferri, cree que no hay que dar espacios democráticos a los partidos que no creen en la democracia.

Respecto a la posible apertura de la hostelería, el portavoz socialista, Manolo Mata, dijo que las restricciones son un drama, pero contienen la pandemia, ya que favorecen que la gente se quede en casa. Preguntado por la decisión del Tribunal Superior del País Vasco de aceptar la petición de reabrir bares y restaurantes, el síndic socialista considera que los jueces no tienen la infalibilidad del papa y también se equivocan.

Ferri añadió que el sector de la hostelería tiene derecho a protestar como quiera, pero cumpliendo la ley y los decretos del Consell, cuyo objetivo es salvar vidas durante la pandemia. La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, dices que las restricciones «son muy duras» para la economía pero «hay que salvar vidas».

Por otra parte, Eva Ortiz (PP) pide que su partido tenga más información y que se explique porque la hostelería sigue pagando impuestos.

Toni Cantó (Ciudadanos) defiende la reapertura porque se está «condenando a muchos valencianos a la ruina sin razón» e incluso dice que el Consell está «expropiando» estos negocios con sus decisiones.