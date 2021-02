Tras las protestas con carteles como "Limpio, luego no existo" o "Como limpio no me contagio y mi familia tampoco" el personal de limpieza del Hospital La Fe de València ha comenzado este miércoles a recibir su vacunación, según confirmaron fuentes de las instalaciones sanitarias.

Esta labor de inmunización ha comenzado por aquellas personas que trabajan en espacios que se consideran de primera línea e incluye tanto a personal del propio hospital como del centro sanitario Ernest Lluch, el que corresponde a la Antigua Fe.

ÚLTIMA HORA | Coronavirus Hoy en Valencia, en directo Últimas noticias sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en la Comunitat Valenciana: casos, brotes, muertes y últimas restricciones Leer más

El objetivo, han indicado, es que el viernes se haya vacunado a todo el personal de limpieza correspondiente al hospital. Este se hará con la vacuna de Pfizer y Moderna que es la que había llegado a la primera línea de los hospitales.

También durante esta semana, han expresado desde el hospital, se ha estado vacunando al personal de transporte sanitario. Asimismo, han defendido que La Fe es el complejo sanitario con mayor personal lo que dificulta el ritmo de vacunación ante la escasez momentánea de dosis. Desde Sanidad defienden que todas las personas que trabajan en hospitales están en el plan de vacunación y serán vacunadas cuanto antes, pero no se puede comparar los departamentos con centros más pequeños que aquellos que tienen una mayor plantilla.