La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado este jueves que "se ha actuado correctamente" en la adecuación de la antigua Escuela de Enfermería del hospital La Fe de València para acoger a pacientes con covid, sin "ninguna improvisación" y con todos los informes.

Barceló se ha pronunciado así en Les Corts, donde el diputado de Ciudadanos Fernando Llopis ha lamentado las "espeluznantes situaciones" de muchos ingresados allí, y ha preguntado qué informes avalan el ingreso de enfermos graves en esas instalaciones, tras haber dicho que serían leves.

Llopis ha señalado que la antigua Fe ha acogido desde noviembre 250 pacientes pese a que "no estaba preparada", pues no había agua caliente en muchas plantas, las camas no están articuladas, muchos pacientes "se han quejado de tratamiento inhumano" y el personal es "insuficiente".

El diputado de Cs ha preguntado a la consellera si va a cesar a los técnicos que autorizaron "el hospital de los horrores", y le ha recomendado que no busque "culpables entre el personal sanitario valenciano, que se juega la vida cada día", sino que los busque "cuando se reúna con su equipo de dirección".

La consellera ha asegurado que esas instalaciones reúnen "todos los informes favorables" para su acreditación como centro para recibir pacientes y están "correctamente visadas y revisadas", y ha reivindicado que no ha habido "ninguna improvisación", pues desde julio han trabajado en esta infraestructura y hasta diciembre no ha habido pacientes.

Barceló ha asegurado que no se ha actuado "negligentemente", y ha afirmado que colaborarán con la justicia con la entrega de los informes que se les han solicitado ya para ver si todo ha funcionado "correctamente".

Ha reiterado que no tienen constancia de "ninguna queja" en esas instalaciones, y ha afirmado que, si ha habido "alguna situación que no entre dentro de los cánones", llegarán "hasta el final".

La consellera ha relatado que el 15 de julio ya contaban con el informe del servicio de planificación que autorizaba la apertura de este centro, y el 21 de septiembre un informe del servicio de infraestructuras firmado por dos arquitectos consideraba adecuado su uso temporal para acoger pacientes.

Barceló ha añadido que el 30 de octubre un informe de la inspección sanitaria señaló, tras una visita al centro, que se observaba el cumplimiento escrupuloso de lo descrito en la memoria, a falta de recibir el plan de emergencia, que según la consellera estaba desde el 7 de agosto, y la póliza de responsabilidad civil.

Ha explicado que el 3 de noviembre la alta inspección dictó la autorización sanitaria, en la que volvió a concluir que el inmueble se podía usar temporalmente para internamientos con el fin de aliviar la presión de hospitalizaciones de agudos, y al día siguiente se concedió la autorización, que se inscribió el 18 de noviembre en el Registro autonómico de centros sanitarios.