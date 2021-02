Finales de verano y principios del otoño. Cuando la mayoría de regiones de España se encontraban en un verdadero problema con una segunda ola de magnitudes importantes, en la C. Valenciana esta no solo se retrasó sino que dibujó una escueta curva que permitió incluso sacar pecho de la buena situación epidemiológica. Entonces, el virus no generó un problema demasiado importante, pero las tornas han cambiado y ha sido ahora, en la tercera ola cuando la Comunitat Valenciana está pasando lo que no pasó en septiembre ni octubre.

De hecho, la Comunitat Valenciana lleva tres semanas seguidas siendo la comunidad más golpeada por el virus, con la incidencia acumulada a 14 días de casos por 100.000 habitantes más alta de toda España. Es así desde el pasado 26 de enero, día en el que se alcanzó una IA de 1.423 casos por 100.000 habitantes, la más alta de España, situación que se ha mantenido en estas semanas, aunque la cifra ha ido adelgazando conforme han ido bajando los casos detectados de coronavirus en estos días. Así, desde esa semana, la curva de casos por fin ha ido de bajada y desde aquellas cifras sostenidas de 9.000 casos diarios, ahora se recogen entre 2.000 y 4.000, ayer fueron 3.031 los nuevos notificados.

Aun así, la C. Valenciana en la comparativa nacional sigue siendo la que peor situación presenta tres semanas después. Según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada se situaba ayer en 879 casos por 100.000 habitantes a 14 días, aún lejos de la media nacional de 584 casos pero también del pico máximo de 1.459 casos por 100.000 habitantes a 14 días registrado el pasado 27 de enero.

Las cifras de nuevos casos, y sobre todo de altas —ayer las altas triplicaron a los contagios al registrar 10.994—, apuntan a que esta incidencia irá bajando aunque es posible que la valenciana se mantenga como la peor todavía durante varios días, pese a la mejora de su situación.

Más de 100 muertos al día

La resaca de esta tercera ola aún se está viendo en la cifra diaria de fallecidos. Ayer, la lista oficial sumó otras 108 víctimas (36 eran personas que vivían en residencias) y alcanza ya las 5.690 personas que no han podido superar la enfermedad. A este ritmo para el fin de semana se traspasará el umbral de las 6.000 víctimas teniendo en cuenta el nefasto arranque de mes. Si en los diez últimos días de enero se registraron 855 muertes, en los diez primeros de febrero han sido 888, casi 1.800 vidas perdidas en cuestión de veinte días.