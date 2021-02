ÚLTIMA HORA | Covid Hoy en Valencia: quién recibirá la vacuna de Astrazeneca en la C. Valenciana

10·02·2021 14:33

Tras las protestas con carteles como "Limpio, luego no existo" o "Como limpio no me contagio y mi familia tampoco" el personal de limpieza del Hospital La Fe de València ha comenzado este miércoles a recibir su vacunación, según confirmaron fuentes de las instalaciones sanitarias. Esta labor de inmunización ha comenzado por aquellas personas que trabajan en espacios que se consideran de primera línea e incluye tanto a personal del propio hospital como del centro sanitario Ernest Lluch, el que corresponde a la Antigua Fe. (Lee aquí toda la noticia)