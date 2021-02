Las actuales restricciones en la Comunitat Valenciana iban a permanecer vigentes hasta el próximo 14 de febrero, aunque el Consell ya ha decidido que prolongará estas medidas contra el coronavirus debido a la elevada incidencia de la Covid-19 que aún se registra en suelo valenciano. De hecho, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha convocado para esta tarde una reunión de la comisión interdepartamental para alargar las restricciones en Valencia, Alicante y Castelló hasta el 1 de marzo. De momento, lo que ha trascendido, a falta del encuentro de hoy, es que todo el Consell, sin fisuras, aboga por esta prolongación de las medidas contra el virus.

Restricciones por el coronavirus en la Comunitat Valenciana

Lo habitual hasta ahora ha sido que las prórrogas de las restricciones que periódicamente se han acordado en la Comunitat Valenciana fuesen de 15 días. Esta vez el guión será el mismo y las medidas se prolongarán hasta el 1 de marzo en suelo valenciano. No obstante, esto no significa que, una vez que se acerque esa fecha, si la situación del coronavirus en Valencia, Alicante o Castelló no mejora sustancialmente, el Consell no vuelva a plantear de nuevo otra prórroga de las restricciones en la Comunitat Valenciana. Todo dependerá de la evolución del virus en suelo valenciano.

Ahora mismo, según Ximo Puig, "los datos han mejorado, pero el número de muertos es insoportable", al tiempo que ha tildado la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana como extraordinariamente compleja. El jefe del Consell también ha anunciado hoy que los ayuntamientos han recibido las ayudas de la Generalitat para que las puedan distribuir y ayudar a los sectores que han tenido que cerrar por las restricciones, como la hostelería, cuyas protestas han sido incesantes durante todo este período.

Las restricciones actuales por la Covid-19 en la Comunitat Valenciana son, a grandes rasgos, las siguientes: