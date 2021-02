El cierre de las tiendas físicas de Worten ha caído como una jarro de agua fría entre quienes acaban de comprar en ellas algún producto y ahora no saben quién ni cómo va a responder de su garantía durante por lo menos los próximos dos años. Todo son dudas y un sin fin de llamadas que acaban igual. Los teléfonos de algunas de las tiendas de València y su área metropolitana ya no funcionan y el teléfono de atención al cliente de la cadena tampoco. Remite al correo electrónico o a los canales de comunicación digital por redes sociales.

¿Quién se hace cargo entonces de los productos que se hayan comprando en esas tiendas que ahora cierran?

En principio la garantía está cubierta por lo menos durante dos años y el fabricante es quien tiene la obligación legal de responder por ella presentando el ticket de compra. Así que no importa que la tienda en la que se adquirió cierre porque es el fabricante quien responde. Durante todo este tiempo la legislación española garantiza que el consumidor queda protegido.

Según la OCU, el consumidor puede dirigirse tanto al vendedor (en ese caso Worten) como al fabricante del producto. La propia web de la OCU insiste en que la ley establece un plazo general de 2 años de garantía desde la compra. Si el defecto sale a la luz durante los primeros 6 meses desde la entrega del bien, se presume que es un defecto de origen. El consumidor no deberá probar nada para conseguir que se aplique la garantía. Si el problema se manifiesta pasados esos 6 meses, el fabricante o el vendedor pueden exigir al consumidor que demuestre que el fallo existía de origen.

De hecho, Worten ha comenzado a comunicar a sus clientes que para la gestión de la garantía recomiendan acudir directamente al proveedor o la marca. La firma portuguesa avanza que en la mayoría de los casos, las marcas tienen circuitos propios para atender reparaciones a distancia.

El futuro de Worten en España

La firma especializada en la venta de electrodomésticos traspasa 17 tiendas a Mediamarkt, subroga a la mitad de su plantilla y solo mantiene establecimientos físicos en las Islas Canarias. Falta saber si este hecho tiene implicaciones o no sobre las garantías dado que si la firma se mantiene en el país, aunque sea de forma digital, podría acabar respondiendo también por las garantías

De los 31 centros de trabajo de Worten afectados por la operación, 14 serán clausurados en las próximas semanas y los otros 17 serán traspasados a lo que hasta ahora era la competencia: Mediamarkt. Worten forma parte del grupo Sonae, que concentra gran parte de su negocio en Portugal. En el 2019, según el informe anual de Sonae, Worten alcanzó una facturación global de 1.088 millones de euros. No obstante, las cuentas de la multinacional en España ya arrastraban una mala evolución del negocio y la firma cerró 11 tiendas en territorio español en el 2019. Y el 2020 lo empezó con el anuncio de la clausura de 17 más.

En la C. Valenciana Worten ultima el cierre de todas sus tiendas y tiene en oferta todos sus artículos.