A cien (o más) víctimas diarias. Es la triste realidad de la pandemia en los primeros días del mes de febrero y que deja la escalofriante cifra de casi mil muertos por la covid-19 —la enfermedad que provoca el coronavirus SARS-CoV-2— solo en lo que llevamos de febrero, apenas 11 días. Las nefastas cifras de víctimas diarias son consecuencia directa de la intensidad de esta tercera ola, que ha reventado todos los récords y las costuras de los hospitales. Y a más contagios, más personas enfermas, más en estado grave y más muertes.

Ayer, con las 106 nuevas víctimas registradas —sexto día del mes que se supera el centenar de fallecidos—, la lista «oficial» de muertos en pandemia escaló hasta las 5.796 personas aunque todas las administraciones reconocen que no están todas las que son. Detrás de cada una de estas casi 6.000 personas, una familia que pierde a un ser querido a pocas semanas de las celebraciones de Navidad, verdadero catalizador de esta tercera ola de la pandemia.

Ayer se registró también un récord en pandemia que se esperaba poder superar pronto: de los 106 decesos, 42 fueron de personas que vivían en residencias de mayores, la cifra más alta hasta ahora. De esta forma son ya 1.657 los mayores institucionalizados que han fallecido a causa de la covid-19, un 28,5 % del total, porcentaje que se busca rebajar cuanto antes con la campaña de vacunación en este colectivo. Desde la patronal de las residencias llevan días criticando la lentitud en llegar, al menos, a las primeras dosis y es que, según aseguran, aún hay residencias sin brotes activos que están por vacunar.

Según los datos de la Conselleria de Sanidad, en estos momentos hay 158 centros de mayores donde hay, al menos, un caso activo y de ellas, 65 están directamente intervenidos por la administración por la gravedad del brote. Con datos de ayer, otros 141 residentes se habrían contagiado, así como 41 trabajadores de este colectivo, que también está recibiendo la vacuna como personal de primera línea.

Bajada de contagios

Para que estas cifras por fin bajen, primero tienen que hacerlo las de nuevos contagios y hospitalizaciones. La senda por ahora es la correcta. Ayer se notificaron otros 2.911 nuevos casos, casi los mismos que el día anterior, pero consolidando una bajada de positivos importante.

Este descenso se está dejando notar ya en la presión hospitalaria: la cifra de pacientes hospitalizados volvió a bajar un día más hasta situarse en 2.806 lo que supone que una de cada cuatro camas de hospital acoja a un paciente covid, cuando se llegó a sobrepasar el límite del 50 %. La situación en UCI mejora, aunque todavía no lo suficiente: ayer había 561 pacientes críticos solo por covid, superando en un 130 % la capacidad máxima de camas UCI de la C. Valenciana. De ahí que estos espacios sigan duplicados o incluso triplicados usando zonas anexas y quirófanos para atender a los pacientes covid y a los no covid.