La Red de Emancipación para jóvenes extutelados de la C. Valenciana se encuentra saturada y con lista de espera, lo que provoca que, en la práctica, muchos de ellos queden desamparados tras su salida del centro de menores. Es lo que concluye el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, tras una denuncia de la campaña CIEs NO sobre un caso particular de un menor que no pudo acceder a este recurso. Así, el Defensor asegura que «la ocupación de estas plazas es siempre del 100 %, habiendo lista de espera».

En total, esta red de pisos creada por la Conselleria de Igualdad en 2018 para ayudar a los jóvenes extutelados recién salidos de centros a su transición a una vida independiente cuenta con 122 plazas (50 en Alicante, 8 en Castelló y 64 en València). Desde su creación las plazas casi se han duplicado, pero continúan siendo «escasas» para Marugán. Tras haber pedido un informe a Conselleria de Igualdad sobre el caso particular de este joven extranjero, el Defensor asegura haber comprobado «la escasez de plazas para ofrecer programas de preparación a la vida independiente a los jóvenes extutelados».

Además, Marugán afirma que, tras esta denuncia continuará la actuación iniciada contra Igualdad en relación con las limitadas plazas para la atención de jóvenes extutelados por la Generalitat , «muchos de ellos susceptibles de necesitar dicho apoyo tras acceder a su mayoría de edad». Por otro lado, señala que la escasez de plazas se repite también «en otras zonas del territorio nacional».

No obstante, el Defensor matiza y reconoce que, a pesar de la falta de plazas, la Red de Emancipación cuenta con las llamadas «Oficinas Mentoras», donde se realiza un acompañamiento a los jóvenes de entre 16 y 25 años, y reciben orientación hacia otros recursos además de apoyo para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión y obtener el permiso de residencia.

Segunda reclamación

La de ayer es la segunda queja que el Defensor traslada a Igualdad en relación a los jóvenes extutelados en 2021. En la primera, Marugán anunció incluso que cortaba relaciones con los servicios de protección de Igualdad por la cantidad de menores migrantes que salían sin documentación de los centros al cumplir los 18, lo que arroja a la mayoría de estos jóvenes a la marginalidad. Las Administraciones Públicas tienen la obligación de tramitar los documentos de los menores a su cargo, pero tal y como publicó Levante-EMV, esta conselleria deja sin documentación a dos de cada tres jóvenes que pasan por sus centros.