El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha anunciado hoy la apertura de un periodo de negociación con los sindicatos y los grupos políticos de la corporación para sentar las bases de un Plan de ordenación de la plantilla "alejado de vaivenes políticos y destinado a perdurar en el tiempo" tras las múltiples disfunciones detectadas por la Intervención en el funcionamiento de una plantilla sobredimensionada y envejecida. Este informe, del que se ha dado cuenta hoy, emplaza a la diputación simplificar la estructura de recursos humanos, a agilizar y mejorar los procedimientos de selección del personal y a promover la carrera profesional y la promoción interna de los trabajadores, apuntando al excesivo número de puestos de jefatura existentes y a otras carencias. Unas recomendaciones que el gobierno de la corporación ha decidido asumir e implementar.

Presidencia ha invitado a las organizaciones sindicales y los partidos de la oposición a presentar aportaciones en un plazo de tres semanas. A continuación, se creará una comisión específica que abordará la configuración del nuevo Plan. Según ha indicado la diputada de Personal, Pilar Molina, entre los objetivos a abordar está la necesaria optimización de las estructuras adminsitrativas de todos los servicios, junto con el redimensionamiento de la plantilla y la puesta en marcha de un manual para clarificar las funciones y competencias de los empleados de cada área, poco claras en algunos casos.

Molina ha avanzado que va a actualizarse el marco normativo regulador de los recursos humanos y ha prometido una mejor organización de la plantilla y de los procesos selectivo para la incorporación planificada de nuevo personal, junto con la revisión de la carrera profesional de los trabajadores o la consolidación de un sistema de teletrabajo bajo criterios organizacionales. La diputada también ha dicho que se potenciará la promoción interna a partir de las necesidades organizativas y de la reconversión puestos, tras el malestar y las quejas manifestadas por los sindicatos por la excesiva contratación de personal procedente de otras administraciones mediante comisiones de servicios que se alargan en el tiempo por encima del marcado en la ley para ocupar jefaturas internas.

Sin embargo, el inicio del nuevo Plan ha comenzado con mal pie. Hoy se ha aprobado una nueva modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que solo ha contado con el apoyo de UGT en la mesa de negociación y del PSPV y Compromís en el pleno de la corporación. Los cambios contemplan la creación de 48 puestos de trabajo (42 básicos y 6 nuevas jefaturas), la supresión de 26 puestos considerados "innecesarios" (seis de ellos jefaturas) y la adecuación de 185 puestos más a las coberturas mediante provisión, promoción interna, contratación temporal u oferta empleo. Molina ha subrayado que las nuevas plazas corresponden a la ampliación del número de técnicos que asisten a los municipios de la provincia (otra de las recomendaciones del interventor) y al refuerzo de los departamentos de informática, gestión tributaria y municipal, administración electrónica y ciudades inteligentes y a la creación de una nueva oficina territorial en Sagunt. La diputada también ha recalcado que en la modificación de la RPT se incluyen medidas dirigidas a la adecuación de puestos para favorecer su provisión mediante las ofertas empleos en marcha.

La oposición en bloque ha rechazado la propuesta apelando a la falta de planificación en materia de personal, a la ausencia de consenso y a las irregularidades señaladas por la Intervención, a tiempo que ha pedido que se aplace la modificación hasta que se apruebe el nuevo Plan de Ordenación. Vox ha asegurado que se han detectado "lagunas en la motivación" y una "falta de análisis" respecto al impacto de la RPT sobre la estructura administrativa de la diputación.

Por su parte, Ciudadanos ha censurado que la diputación tiene 22 plazas cubiertas mediante comisiones de servicios irregulares por su excesivo tiempo de duración. El diputado naranja Jesús Gimeno también ha cuestionado el pago de "productividades desnaturalizadas". "Si lo hubiear hecho el PP nos hubieran pedido la cabeza", ha afirmado en una línea similar durante su intervención el diputado popular Joaquín Segarra, que ha atribuido los cambios en la RPT a los "acuerdos de la coalición de gobierno" porque no se ha atendido las peticiones sde todos los departamentos en materia de personal. Segarra ha indicado que cada modificación de la RPT incrementa el coste en 1 millón de euros al año y ha hecho hincapié en el "descontento" y la "desilusión" existente entre el personal de la casa por las dificultades para promocionar en la estructura interna. "Las jefaturas de más nivel se dan a personas que vienen de fuera y se abren a otras administraciones. Si no tienen plan paralicen esto, no hagan más de lo mismo", ha sentenciado el diputado.

La diputada de Personal ha respondido a las acusaciones resaltando que las modificaciones aprobadas cuentan con el informe favorable del interventor. "Abrir puestos a otras administrativas es un recurso de legalidad incuestionable que favorece la cobertura de puestos", ha incidido, matizando en cualquier caso que solo hay un 6,8% de puestos abiertos en la RPT a los cuales puede optar personal de otras corporaciones. Para cerrar el debate, el presidente de la diputación ha pedido a los partidos "aportaciones positivas" para diseñar el nuevo Plan y ha mostrado su predisposición a acabar con las disfunciones detectadas por la Intervención.