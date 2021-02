La repetición parcial del juicio por abusos sexuales a una menor tutelada contra un educador del centro en el que se encontraba interna podría tornarse en contra de los intereses de la defensa del acusado, después de que la Fiscalía modificara ayer sus conclusiones y solicitara una pena agravada al considerar la circunstancia de prevalimiento, al entender que Luis Eduardo R. I., exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra, actuó aprovechándose de la superioridad que le daba sobre su víctima su condición de educador. Además, el interrogatorio de la fiscal y la declaración de la psicóloga del Instituto de Medicina Legal de València que exploró a la menor contradijeron los dos informes, realizados a instancia de la Conselleria de Políticas Inclusivas que dirige Oltra, que no daban credibilidad a la adolescente y que hicieron que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana suspendiera la condena inicial de cinco años impuesta y ordenara la repetición de la práctica de la prueba pericial para ser valorados ambos informes a favor del acusado.

El procesado, que trabajaba en el turno de noche en un centro de menores de València cuando se produjeron los hechos, entre 2016 y 2017, volvió a reconocer ayer que entró en la habitación de la menor y que le hizo masajes en la cabeza para que se relajara, pero niega cualquier tipo de tocamiento de índole sexual. Asimismo, asegura que no tuvo ningún problema con ella.

La psicóloga del Instituto Espill que realizó el informe en noviembre de 2017, cuando el caso ya estaba judicializado, explicó que realizaron tres entrevistas a la menor, quien se mostró en todo momento poco colaboradora —ya había declarado previamente en varias ocasiones sin que la creyeran— y llegaron a la conclusión de que el testimonio era poco creíble, al apreciar «imprecisión, falta de detalles, contradicciones y discrepancias». Asimismo, explicó que no remitieron el informe al juzgado sino a la propia conselleria que se lo había solicitado, de ahí que dicha prueba no constara inicialmente en la causa.

Opiniones técnicas cruzadas

No obstante, la psicóloga del IML de València aseguró que el informe del Instituto Espill que duda de la veracidad de los abusos «es inconsistente». Asimismo argumentó que la niña ofrece un «relato concreto y claro», que siempre ha dicho básicamente lo mismo y que no incurre en contradicciones. La Fiscalía en su interrogatorio ya había desmontado esa supuesta contradicción que alegaba la otra perito, la técnico de la conselleria que realizó el segundo informe.

Así, la psicóloga forense indicó que otro indicador más que otorga credibilidad a la víctima es que en ningún momento se apreció que tuviera intención alguna de exagerar los hechos, manifestando que los tocamientos fueron por encima de la ropa, y que incluso no les otorgaba la gravedad que merecían al no haber habido penetración.

Respecto al carácter rebelde y agresivo de la víctima, que expusieron las autoras de los otros dos informes, la psicóloga del IML replicó que «ante esa aparente dureza y coraza, comprensible porque se trata de una menor tutelada sin referentes familiares», la menor presenta «un perfil de personalidad estable» y atribuyó su rebeldía a la desconfianza que le genera tener que estar siempre a la defensiva.

De igual modo rebatió que en el Instituto Espill sacaran como conclusión de que no es creíble su testimonio «porque no se pueden aplicar criterios de credibilidad al no haber un relato libre». En ningún momento la psicóloga logró establecer la confianza para que la víctima contara todo lo ocurrido, dijo. Pese a ello, la psicóloga forense sí que observa que la menor dio detalles e información concreta que no se valora en el informe tenido en cuenta ahora.