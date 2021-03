«Necesitamos con urgencia un plan en formación digital, para menores y para padres». Es la conclusión del psicólogo sanitario Luis Fernando López, investigador de conductas autolesivas y suicidas en entornos digitales, redes sociales e Internet y creador del Proyecto ISNISS dentro de la UNED, a la hora de resumir la influencia negativa del entorno digital en menores en situación de riesgo autodestructivo. Y advierte: «El suicidio infanto-juvenil está yendo a más».

La absorción emocional que ejerce sobre ellos ese mundo virtual, «que ha ampliado el real, con una media de uso diario de entre 5 y 6 horas», se alimenta de su necesidad «de sentirse integrados, seguros». «Todo lo que callan, los silencios, esa no comunicación en el mundo real se convierte en lo contrario en el virtual, donde expresan todo su sufrimiento, validan su dolor y sus pensamientos». Su aislamiento de la realidad será cada vez mayor y también las autolesiones. «No necesariamente serán heridas: pueden ser pellizcos, rascados intensos, pero también tatuajes, cambios de look radicales... Todo ese daño, que cada vez es mayor, tiene un efecto anestésico emocional; el dolor físico, que sí pueden controlar, suplanta al otro». Enfrente, millones de páginas que Google devuelve en micras de segundos en una simple búsqueda del término «quiero suicidarme». Y miles de chats en los que usuarios anónimos, «creemos que del mismo rango de edad, pero no lo sabemos», matiza el psicoterapeuta, les incitan a ir cada vez más lejos hasta llegar a la muerte. López alerta: «Es muy difícil probar la inducción y/o la cooperación».

Pero sí estar alerta para detectarlo: «Uso de las redes o internet a altas horas de la madrugada, bajo rendimiento escolar, adicción a determinadas series, como ‘13 Razones’, pensamientos catastróficos, baja autoestima, falta de proyectos a corto plazo y, sobre todo, un alarmante aislamiento social de sus iguales y un profundo analfabetismo emocional que les impide expresar todo el sufrimiento interior». ¿La fórmula para los padres?: «Estar atentos y enriquecer su lenguaje emocional, pero sin ser invasivo. No preguntarle ‘qué te pasa’, sino invitarle con un ‘pareces triste’, ‘no sé si te sientes mal’, ‘quizás quieres hablar’, ‘yo estaré aquí’. Ofrecernos a ser su espejo», propone el experto en la influencia de las redes en menores.