La blanca sombra que deja alguien cuando su luz se apaga y todo se desvanece, le lleva a uno a revivir, libre ya de otros apegos pero con la serenidad del espectador que no puede situarse por encima de la pena, lo que en algún tiempo fue y la constancia de las de las personas que le acompañaron. Mireia Mira Mollà portaba, con estilo personal, dos apellidos tan significantes en la sociopolítica valenciana que le llevó a preferir, estoy seguro, asumir que lo que es no puede dejar de ser y, por tanto, elegir vivir su linaje asimbólicamente, como muestra de cierta rebelión lúcida y de mucha razón fronteriza, postura cosmopolita e inteligente cuando se hace preciso ver las cosas fluir para percibir la constancia que hay tras ellas, atisbando solo trazas más que demarcaciones divisorias. Tras su paso por la vanguardista Escola Gavina y el Liceo Francés como alumna aventajada, prosiguió sus estudios hasta concluir la licenciatura en Derecho por la Universitat de València, tras lo que decidió especializarse en asuntos de propiedad intelectual y derechos de autor, no en vano debió discutirse mucho de eso en casa. Versada en Historia del arte, como técnico del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana y, más tarde, de la Fundació Jaume II el Just, donde la pude tratar casi a diario, le apasionó la cultura en su dimensión absoluta, el arte como reflexión sobre la belleza y también el cine, mucho cine. De carácter afable y asertivo, hizo siempre frente a los hechos y poco a los juicios. Ella misma libraba su propia batalla y, quizás por esa razón, miraba a los demás con la amabilidad de quien sabe que aquel con quien se cruza, o aquel con quien se encuentra, también está librando su particular ardua batalla.

Descansa en paz Mireia y que el abrazo de Dios se te muestre a través de la belleza de un poeta recitador, de la delicadeza de un escritor elevado, de la pincelada de un pintor sublime, de los silencios de un músico virtuoso, de la fuerza de una gran exposición historicista o de la sutileza de un cineasta excelso, como John Ford. Mireia falleció la pasada madrugada del 22 de marzo tras una larga y penosa enfermedad oncológica. Hija única de Eduard Mira y sobrina de Damià Mollà y Carmen Alborch. Demasiado pronto, demasiado joven. Nuestras condolencias a sus padres y a todos aquellos que la quisieron y apreciaron.