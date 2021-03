La presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha pedido este martes agilidad en la vacunación contra la Covid-19, que lleguen las vacunas, personal preparado y coordinación "porque la última tanda de vacunación al profesorado fue muy indigna, y es una cuestión de gestión".

Bonig se ha manifestado así ante los medios de comunicación en Castelló al ser pregunta sobre qué opina respecto a que se haya decidido retomar la vacunación con el fármaco de AstraZeneca y que este se vaya a administrar a personas de hasta 65 años.

La dirigente del PP ha señalado que ante los criterios científicos su partido no tiene "absolutamente nada que decir". "Lo que queremos es agilidad y que se cumpla lo que el presidente Puig y Sánchez anunciaron, es decir, que es verano estaría el 70 por ciento de la población vacunada para conseguir la inmunidad de grupo, que es fundamental para la recuperación y la reactivación económica, y más en una Comunitat tan turística como esta", ha dicho.

Así mismo, ha apuntado que también le gustaría ver los informes "que dicen que había que tener todo cerrado", porque -ha explicado- "Puig no tiene ningún informe técnico que avalara las restricciones". "Hemos sido una de la comunidades con restricciones más fuertes, pues desde octubre estamos perimetrados, y se ha comprobado cómo esta tercera fase de la pandemia ha sido muy dañina y con efectos muy negativos en la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

Además, Bonig ha vuelto a solicitar los informes que avalen que los hospitales de campaña de Valencia, Castellón y Alicante reúnen todos los requisitos técnicos. "Todavía no me han respondido, y espero que no tenga que ir al juzgado", ha añadido.

Finalmente, ha asegurado no entender "cómo es posible que los extranjeros puedan venir a la Comunitat Valenciana y a España y los españoles no puedan ir a Cuencia, a Teruel o la gente de Madrid no pueda venir aquí".