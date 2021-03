Compromís intensifica en Madrid la batalla por la financiación

En medio de una pandemia y de una situación política convulsa, con elecciones a la vista en la Comunidad de Madrid, una fuerte resaca poselectoral en Cataluña, y con un Gobierno de España de coalición y en contínua gresca interna, el cambio del modelo de financiación autonómica vuelve a estar en el cajón y no es, ni de lejos, una prioridad para el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

La entrevista que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mantuvo la semana pasada con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que se saldó sin avances significativos, vino a evidenciar una situación de bloqueo, que se arrastra de 2014, y a la que el Consell debe hacer frente ahora con las manos atadas, sobre todo, el PSPV.

El asunto ha vuelto a la agenda política y el próximo jueves, en la sesión de control al presidente Puig será el tema clave en las preguntas formuladas por la oposición (PP, Ciudadanos), pero también por Compromís que muñe ya una estrategia para amplificar su discurso reivindicativo desde Madrid.

El socio nacionalista ha vuelto a retomar una bandera que forma parte de su ADN y preguntará a Puig el jueves si «responde al principio de lealtad institucional el retraso en la reforma del sistema por parte de los diferentes gobiernos». Compromís toma el testigo después de que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, sugiriera el pasado viernes una acción conjunta de todos los diputados en Madrid para presionar al Gobierno de Sánchez y viniera a dar por agotada la vía institucional. La cuestión es que una idea casi espontánea toma forma. Compromís, a través de su único diputado en el Congreso, Joan Baldoví, tiene previsto interpelar mañana a la ministra de Hacienda en el pleno, pero, además, programa una moción en la que intentará sumar a compañeros y compañeras de escaño, con los socialistas como socios preferentes.

El éxito de esta maniobra es complicado ya que los socialistas valencianos no están en condiciones de sumarse. Están atados a esta reivindicación, pero son conscientes de que la situación política no es nada propicia y que, aunque sea por otra vía, tienen ahora la situación financiera resuelta gracias a la ayuda estatal.

Desmarque del conseller

No es de extrañar, pues, que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se desmarcara ayer de una acción política con sus socios en Madrid al ser preguntado por la sugerencia de Oltra. Soler mantuvo que la presión más eficaz» es la institucional; que presidente Puig se siente en el despacho de la ministra, «el cara a cara», remarcó el conseller.

El titular de Hacienda calificó de injusta la situación de falta de equidad, pero admitió que los «tiempos políticos» no son proclives a iniciar la reforma y disculpó al Gobierno de Sánchez porque está en minoría. Para Soler una acción en Madrid o en las Corts no tiene futuro ya que la batalla hay que ganarla en el Congreso , donde no se cuenta con mayoría absoluta. «Podemos ser comprensivos, aunque la paciencia tiene un límite», añadió.