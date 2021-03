Se sienten «estafados». Los usuarios de bicicletas de montaña creen que la Conselleria de Emergencia Climática que dirige Mireia Mollá les ha «ninguneado». Asociaciones de ciclistas, entre ellas la federación e IMBA, presentaron más de 400 alegaciones al proyecto de modificación del Plan de Ordenación Territorial del Túria (PORN) para que la conselleria accediera a que las bicicletas BTT pudieran discurrir por las sendas del parque.

Defienden que la conselleria notificó por escrito la estimación y, por tanto, aceptación de estas modificaciones que legalizaba el uso de las sendas para los ciclistas. Así se publicó en la página web de la Generalitat durante el proceso de exposición pública. Sin embargo, tras las últimas modificaciones del texto, las alegaciones estimadas desaparecieron.

En conselleria defienden que no es lo mismo «prohibir» que «no autorizar», que es como se recoge en el texto aprobado por la comisión de evaluación que dio luz verde a la Declaración Ambiental, Territorial y Estratégica (DATE) del PORN del Túria.

En esa comisión se decidió suprimir la autorización expresa a circular por todo el espacio protegido, incluidas las sendas, que era el compromiso que los ciclistas aseguran que le habían arrancado a la secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón, y al director general de Medio Natural, Benjamín Pérez.

En la conselleria defienden que el cambio «no implica la prohibición sino la ordenación». El matiz, señalan en conselleria, es significativo, ya que en esa «ordenación» se espera mantener reuniones con los afectados para permitir el tránsito por algunos espacios. Aseguran que se trabajará «conjuntamente» para dirimir qué sendas son adecuadas. En cualquier caso, este asunto no entra en el articulado del PORN, no tiene por qué recogerse en los artículos que regulan los usos. «Está suprimida la autorización expresa, pero no se prohibe», concluyen. Así que Emergencia Climática emplaza a las plataformas a nuevas reuniones para regular el espacio y no colisionar con el medio natural.

Una anomalía

De hecho, esa autorización en el Parc Natural del Túria suponía una anomalía respecto a otras normativas, ya que la ordenación de las sendas preserva los valores de conservación de la flora y fauna, el argumento de las autoridades para denegar el uso a los aficionados a la BTT, que sí pueden circular por otras vías como las pistas forestales.

Sin embargo, los usuarios de BTT no están conformes con las explicaciones y no descartan convocar una «gran manifestación» en defensa del uso de las sendas para exigir «igualdad y el fin de la discriminación», como señalan en un comunicado hecho público en redes sociales.

El delegado de IMBA en la C. Valenciana, Julio Carrión, declaró a este diario que se sienten engañados por la conselleria. «Normalmente argumentan que hay un conflicto entre los senderistas y los ciclistas cuando no lo hay, y de todas formas, eso se solucionaría diciendo que el uso de las sendas es compartido. Nosotros bajamos la velocidad y cedemos el paso a los peatones», señaló Carrión.

En IMBA piden que se haga una «gestión activa» de los parques naturales. «Si se cierra, que se cierre para todos, incluso entendemos que si los fines de semana hay muchas personas a pie, nosotros no vayamos. ¿Pero qué problema hay en usarlas de lunes a viernes?», se preguntó.